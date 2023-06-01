Gaz desteğinde ikinci perde: 11 ay boyunca 25 metreküp ücretsiz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan 'bir ay ücretsiz doğalgaz' kapsamında, 19.8 milyon doğalgaz abonesinin tamamına 'sıfır' fatura çıkarıldı. 31 Mayıs itibarıyla devletin doğalgaz faturalarına yaptığı destek 10 milyar lirayı aşarken, destekten faydalanmayan hiçbir abone kalmadı.
SIRADA 25 METREKÜP VAR
Bu ay itibariyle ise Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan 25 metreküp hediye uygulaması devreye girecek ve 11 ay boyunca konut, ibadethane ve cemevlerindeki doğalgaz kullanımlarının 25 metreküplük kısmı devlet tarafından karşılanacak.
TOPLAM 40 MİLYAR TL
11 ayda 25 metreküplük doğalgazın devlet tarafından karşılanması düzenlemesi kapsamında yapılacak desteklemelerle devletin desteği toplamda 40 milyar lirayı bulacak. Yıllık bir hanenin ortalama doğalgaz tüketimi 976 metreküp olarak baz alındığında, bir ay ücretsiz ve 11 ay 25 metreküp ücretsiz uygulaması ile yıllık fatura tutarında devletin desteği yüzde 35'i bulacak.
Barış ŞİMŞEK
BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS
Milli Eğitim Bakanlığı ile Baykar Makine Sanayi Ticaret arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Mahmut Özer, "Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak" dedi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise okulda havacılık ve uzay alanında ülkeyi yarınlara taşıyacak gençleri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
'SATILIYOR' İDDİALARINA YALANLAMA GELDİ
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "THY satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zaman zaman ortaya atılan bu haberlerin gerçek olmadığını belirtti.
REKORLAR 'ALTIN'DA
Altın fiyatları yeni zirvesini dün gördü. Yurt içi piyasada gram altın ilk kez 1.323 liraya kadar yükseldi. Sabah saatlerinde rekor kıran altın, daha sonra 1307 lira seviyelerine geri döndü. Gram altın bir önceki tarihi zirvesine 22 Mayıs'ta 1.313 lira ile ulaşmıştı. Önceki gün 1.945 dolardan 1.959 dolara yükselen ons altın ise dün 1958 dolar seviyesinden işlem gördü. Küresel piyasalarda, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısı güçlenmeye devam ederken, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışı sınırlı da olsa risk iştahını destekliyor. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonominin istenildiği gibi soğumadığını gösterdiğini ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 63 seviyesine yükseldiğini, Banka'nın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamaların da bittiğini kaydetti.
İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda açıldığı günden bu yana 205 milyon yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. 29 Ekim 2018'de Başkan Erdoğan tarafından açılan İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığını kaydeden Karaismailoğlu, "Ocak-Mayıs döneminde dış hatlarda 147 bin 502, iç hatlarda 51 bin 108 uçuş gerçekleştirildi. Aynı dönemde 28 milyon 893 bin yolcumuzu İstanbul Havalimanı'nda ağırladık" dedi.
PARASI 'ELON'DEN UÇTU
Ekim ayında 44 milyar dolara Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'ın hisse değeri bu fiyatın üçte birine kadar geriledi. Bir yatırım şirketinin raporunda, satın alındığından bu yana Twitter'ın hisse değerinde üçüncü kez düşüş yaşandığı, Twitter'ın değerinin 15 milyar dolara kadar gerilediği belirtildi. Elon Musk bu süre içerisinde dünyanın en zengin insanı ünvanını da kaybetti. Serveti 220 milyar dolardan 198 milyar dolara düştü.