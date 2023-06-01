Gaz desteğinde ikinci perde: 11 ay boyunca 25 metreküp ücretsiz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan 'bir ay ücretsiz doğalgaz' kapsamında, 19.8 milyon doğalgaz abonesinin tamamına 'sıfır' fatura çıkarıldı. 31 Mayıs itibarıyla devletin doğalgaz faturalarına yaptığı destek 10 milyar lirayı aşarken, destekten faydalanmayan hiçbir abone kalmadı.

SIRADA 25 METREKÜP VAR

Bu ay itibariyle ise Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan 25 metreküp hediye uygulaması devreye girecek ve 11 ay boyunca konut, ibadethane ve cemevlerindeki doğalgaz kullanımlarının 25 metreküplük kısmı devlet tarafından karşılanacak.

TOPLAM 40 MİLYAR TL

11 ayda 25 metreküplük doğalgazın devlet tarafından karşılanması düzenlemesi kapsamında yapılacak desteklemelerle devletin desteği toplamda 40 milyar lirayı bulacak. Yıllık bir hanenin ortalama doğalgaz tüketimi 976 metreküp olarak baz alındığında, bir ay ücretsiz ve 11 ay 25 metreküp ücretsiz uygulaması ile yıllık fatura tutarında devletin desteği yüzde 35'i bulacak.

Barış ŞİMŞEK





BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS

Milli Eğitim Bakanlığı ile Baykar Makine Sanayi Ticaret arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Mahmut Özer, "Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak" dedi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise okulda havacılık ve uzay alanında ülkeyi yarınlara taşıyacak gençleri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



'SATILIYOR' İDDİALARINA YALANLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "THY satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zaman zaman ortaya atılan bu haberlerin gerçek olmadığını belirtti.