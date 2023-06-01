EYT'liye izin güvencesi! Nasıl belirlenecek? Kimler yararlanacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasıyla emekli olanların da 'ücreti, hafta tatili, yıllık izni' İş Kanunu'yla koruma altında bulunuyor. EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edenlerin yıllık izinleri kıdeme göre belirlenecek.
Önceki döneme ait kullanılmayan izinlerin parasını alan EYT'liler aynı iş yerinde devam ettiğinde 1 yılı doldurduktan sonra izne hak kazanacak, yıllık izin süresi 14 günden başlayacak.
NASIL BELİRLENECEK?
İzin parasını almadan çalışmayı sürdürenler ise ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre hak kazandıkları sürede izin hakkını kullanmaya devam edecek.
Emekli olup sonra başka iş yerinde çalışan EYT'lilerin yıllık izin süreleri ilk defa bir iş yerinde çalışmaya başlayanlar gibi 14 gün uygulanacak. Yeni işteki çalışma süreleri 5 yılın sonunda 20 güne çıkacak. 50 yaş üstü olanlar ise izinlerini en az 20 gün olarak kullanacak.
Hazal ATEŞ