EYT'liye izin güvencesi! Nasıl belirlenecek? Kimler yararlanacak?

Emekli olup sonra başka iş yerinde çalışan EYT'lilerin yıllık izin süreleri ilk defa bir iş yerinde çalışmaya başlayanlar gibi 14 gün uygulanacak. Yeni işteki çalışma süreleri 5 yılın sonunda 20 güne çıkacak. 50 yaş üstü olanlar ise izinlerini en az 20 gün olarak kullanacak.

Hazal ATEŞ

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