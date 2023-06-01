EYT bayram ikramiyesi sorgulama 2023! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı?

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?



Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.



Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.