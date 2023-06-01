EYT bayram ikramiyesi sorgulama 2023! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı?

2023 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı? İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.
Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.