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    • Ekonomi
    • 01.06.2023 08:56
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    • 01.06.2023 08:56
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    EYT bayram ikramiyesi sorgulama 2023! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı?

    Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak edilip sorgulanmaya başlandı. Bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermek için emekli ikramiyesinin yatmasını bekleyenler arama motorlarında, "EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT bayram ikramiyesi sorgulama 2023!

    2023 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı? İşte detaylar...



    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.



    Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

        2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

        Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi EYT bayram ikramiyesi sorgulama 2023! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı?
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