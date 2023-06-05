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    • Ekonomi
    • 05.06.2023 10:02
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    • 05.06.2023 10:04
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    Son dakika: Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamları TEFE-TÜFE ne kadar oldu?

    Haziran ayıyla birlikte vatandaşlar tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici oluyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    TÜİK tarafından açıklanan veriler, 6. ayın sonunda maaş zamlarını da belirleyecek. Öte yandan yeni ayda kira artış oranı da bu verilere göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00 itibariyle enflasyon verilerini açıkladı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? İşte merak edilenler!

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

    Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış gösterdi. Mayıs enflasyonu yüzde 39,59 oldu.

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2023

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,76, aylık %0,65 arttı

    Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.

    Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %42,34 arttı

    Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %56,84, imalatta %42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,53 ve su temininde %66,27 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %35,82, dayanıklı tüketim malında %49,10, dayanıksız tüketim malında %64,92, enerjide %9,62 ve sermaye malında %49,97 artış olarak gerçekleşti.

    Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023

    Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %1,26 arttı

    Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,66 artış, imalatta %1,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,36 azalış ve su temininde %0,71 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,06 artış, dayanıklı tüketim malında %2,57 artış, dayanıksız tüketim malında %2,57 artış, enerjide %6,67 azalış ve sermaye malında %3,09 artış olarak gerçekleşti.

        Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

        Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %15,39 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %98,13, içecekler %92,97, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %91,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

        Aylık en yüksek azalış; %8,60 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %7,36 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %0,05 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %6,19, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %3,72, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %3,67 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamları TEFE-TÜFE ne kadar oldu?
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