Son dakika: Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamları TEFE-TÜFE ne kadar oldu?

TÜİK tarafından açıklanan veriler, 6. ayın sonunda maaş zamlarını da belirleyecek. Öte yandan yeni ayda kira artış oranı da bu verilere göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00 itibariyle enflasyon verilerini açıkladı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? İşte merak edilenler!
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış gösterdi. Mayıs enflasyonu yüzde 39,59 oldu.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2023
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,76, aylık %0,65 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %42,34 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %56,84, imalatta %42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,53 ve su temininde %66,27 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %35,82, dayanıklı tüketim malında %49,10, dayanıksız tüketim malında %64,92, enerjide %9,62 ve sermaye malında %49,97 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %1,26 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,66 artış, imalatta %1,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,36 azalış ve su temininde %0,71 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,06 artış, dayanıklı tüketim malında %2,57 artış, dayanıksız tüketim malında %2,57 artış, enerjide %6,67 azalış ve sermaye malında %3,09 artış olarak gerçekleşti.