Son dakika: Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı! TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamları TEFE-TÜFE ne kadar oldu?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış gösterdi. Mayıs enflasyonu yüzde 39,59 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2023

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,76, aylık %0,65 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %42,34 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %56,84, imalatta %42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,53 ve su temininde %66,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %35,82, dayanıklı tüketim malında %49,10, dayanıksız tüketim malında %64,92, enerjide %9,62 ve sermaye malında %49,97 artış olarak gerçekleşti.