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    • Ekonomi
    • 30.05.2023 21:01
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    • 30.05.2023 21:11
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    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

    Milli irade sandıkta tecelli etti, bir kez daha 'istikrar' dedi. Seçim öncesi ekonomi ve piyasalar üzerinden manipülasyon yapan felaket tellalları ise çuvalladı. Tüm bu yaşananların gölgesinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı.

    takvim.com.tr
    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Türkiye Genel Seçim sürecini başarıyla tamamladı. Tercihini bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanan vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı göreve seçerken, Meclis'te de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdi.

    Seçim öncesi ekonomi ve piyasalar üzerinden manipülasyon yapan felaket tellalları ise fena çuvalladı. Kaos ve kriz simsarlarının aksine Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı.



    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 9,16 ve holding endeksi yüzde 5,33 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

    Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü, Borsa İstanbul'un bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyrettiğini ifade etti.

    Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini kaydetti.

    Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 63 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.



    Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

    Yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Bej Kitap raporunun piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.



        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2023 yılının 1. çeyreğinde yüzde 3,74 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,93 düzeyinde gerçekleşti.
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