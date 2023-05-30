Türkiye Genel Seçim sürecini başarıyla tamamladı. Tercihini bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanan vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı göreve seçerken, Meclis'te de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdi.



Seçim öncesi ekonomi ve piyasalar üzerinden manipülasyon yapan felaket tellalları ise fena çuvalladı. Kaos ve kriz simsarlarının aksine Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı.