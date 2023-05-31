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    • Ekonomi
    • 31.05.2023 08:31
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    • 31.05.2023 08:31
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    TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET HESABI! Temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kritik açıklama geldi...

    Asgari ücret ara zammıyla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücret zammıyla ilgili beklentiler ve spekülasyonlar da artmaktadır. İşçiler ve işverenler, yeni asgari ücret miktarını merakla beklemektedir. Asgari ücretin belirlenmesi, Türkiye'de Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından yürütülen bir süreçtir. Bakanlık, ilgili taraflarla yani işçi ve işveren temsilcileriyle pazarlık masasına oturarak asgari ücret zammını belirler. Bu pazarlık süreci, işçilerin ve işverenlerin taleplerini, ekonomik koşulları ve diğer etkenleri dikkate alarak gerçekleştirilir.

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı.alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan tespit komisyonu tarafından belirlenecek yeni maaşlar için araştırmalar hızlandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağının açıklanmasıyla vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi.

    Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

    Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

    "Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz."

        "EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

        Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

        "500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

        Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

        BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

        "Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."

        ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular devam ederken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

        Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.

        Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

        Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

        Birçok ekonomi kalemini etkileyecek asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkması halinde 9 bin TL üzerinde seyredecek.
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        Küresel diplomaside Erdoğan rüzgârı
        Haberler Ekonomi TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET HESABI! Temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kritik açıklama geldi...
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