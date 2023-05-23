Son dakika: Kamu borç yapılandırmasında süre uzatılıyor mu? Milyonların gözü Başkan Erdoğan'ın kararında

Son dakika haberleri... Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak. Milyonlarca kişinin gözü Başkan Erdoğan'ın vereceği karara çevrildi.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİYORDU?
Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, askerlik, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar 48 taksitle ödenebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiriliyor.
BORÇLAR 48 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK
Paketle birlikte 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.
Borcu peşin ödeme, 12, 18, 24, 36 ve 48 ay ödeyebilme seçenekleri bulunacak.