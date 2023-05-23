Son dakika: Kamu borç yapılandırmasında süre uzatılıyor mu? Milyonların gözü Başkan Erdoğan'ın kararında

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİYORDU?

Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, askerlik, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar 48 taksitle ödenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiriliyor.