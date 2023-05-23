5 yılı tamamlayana SGK 12 ay boyunca ödüyor! T.C kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitene ödemeyi başlatıyorlar!

SGK vatandaşların sosyal güvence ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir dizi destek ödemesi yapıyor. SGK tarafından sigortalıya ya da ailesine bazı durumlarda maaş bağlanma hakkı sunuluyor. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Koşullara uyan vatandaşların hesabına her ay düzenli olarak para yatırılıyor. Son olarak asgari ücret artışıyla birlikte bu ödeme miktarlarında da artış yaşandı. Bu gelişme sonrası yeni ödemeleri miktarları merak konusu oldu.