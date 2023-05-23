5 yılı tamamlayana SGK 12 ay boyunca ödüyor! T.C kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitene ödemeyi başlatıyorlar!

SGK vatandaşların sosyal güvence ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir dizi destek ödemesi yapıyor. SGK tarafından sigortalıya ya da ailesine bazı durumlarda maaş bağlanma hakkı sunuluyor. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Koşullara uyan vatandaşların hesabına her ay düzenli olarak para yatırılıyor. Son olarak asgari ücret artışıyla birlikte bu ödeme miktarlarında da artış yaşandı. Bu gelişme sonrası yeni ödemeleri miktarları merak konusu oldu.
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Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;
Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.