12.5 yılda emekli olma formülü! Sigorta prim gün sayısıyla şartlar tamam! 2000 ila 2008 yılından sonra işe giren herkes...

Prim gün sayısı da emeklilik için önemli bir faktördür. Prim günleri çalışanın sosyal güvenlik sistemine düzenli olarak prim ödediği günleri ifade ediyor. Emeklilik hakkı genellikle belirli bir prim gün sayısına ulaşmayı gerektiriyor. Belirli koşulları sağlayan kişiler normal emeklilik yaşından önce emekli olabiliyor. Bu koşullar genellikle çalışma süresi, prim gün sayısı, yaş ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiyor. Bazı durumlarda vatandaşlar 12.5 yıl gibi bir sürede emekli oluyor.