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    • Ekonomi
    • 29.05.2023 08:32
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    • 29.05.2023 08:32
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    Aile bazlı maaş müjdesi az önce verildi! VATANDAŞLIK MAAŞI başvuru ekranı! Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

    Son günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın müjde niteliğindeki açıklamasıyla birlikte vatandaşlık maaşı konusu gündeme oturdu. Bu yeni uygulama, ailelere ekonomik destek sağlamayı hedeflemektedir. Aile Destek Programı çerçevesinde Temmuz 2023 itibariyle uygulanacak olan vatandaşlık maaşı, vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline gelmiştir. Vatandaşlık maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir destek programıdır. Bu program, belirli koşulları sağlayan ailelere düzenli olarak ödenen bir maaşla aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

    takvim.com.tr
    Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

    Son günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın müjde niteliğindeki açıklamasıyla birlikte vatandaşlık maaşı konusu gündeme oturdu. Bu yeni uygulama, ailelere ekonomik destek sağlamayı hedeflemektedir. Aile Destek Programı çerçevesinde Temmuz 2023 itibariyle uygulanacak olan vatandaşlık maaşı, vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline gelmiştir. Vatandaşlık maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir destek programıdır. Bu program, belirli koşulları sağlayan ailelere düzenli olarak ödenen bir maaşla aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

    VATANDAŞLIK MAAŞI 8.500 TL Mİ OLACAK?

    Birçok haber sitesinde vatandaşlık maaşının 8.500 TL yani asgari ücret düzeyinde olacağı iddia ediliyor. Konuyla ilgili henüz net bir bilgi gelmedi. Güncel gelişmelere takvim.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

    VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:

    "Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.

        "Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz."

        AİLE BAZLI VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Aile bazlı vatandaşlık maaşı. Her eve asgari ücret düzeyinde maaş girdisi anlamına geliyor. Asgari ücretin neti 8506 lira, eğer ailede buradaki parayı tamamlayamıyorsa 10 bin TL geliri olan 3 kişilik bir ailede burada 10 bin TL'yi 3'e böldüğünüzde 3333 lira gibi bir rakam çıkıyor.

        VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİ

        Vatandaşlık maaşında başvuru ve ödeme tarihlerine ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Yanık, "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Ekonomi Aile bazlı maaş müjdesi az önce verildi! VATANDAŞLIK MAAŞI başvuru ekranı! Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
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