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    • Ekonomi
    • 24.05.2023 10:55
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    • 24.05.2023 10:55
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    Ehliyet sahipleri dikkat! Son tarihi sakın kaçırmayın! 2024 sonu için uyarı yaptılar! Yaptırmayana para cezası var

    Ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih belirlendi ve 31 Aralık 2024 olarak açıklandı. Ancak bu tarihten sonra eski ehliyetlerini kullanmaya devam eden sürücüler, para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle, tüm sürücülerin belirlenen tarihe kadar yeni tip sürücü belgesine geçiş yapmaları büyük önem taşıyor. Yeni tip sürücü belgesi, teknolojik gelişmeler ve güvenlik önlemleri doğrultusunda tasarlanmış bir kimlik kartı niteliği taşıyor. Bu dönüşümle birlikte, sürücülerin kimlik ve ehliyetlerini tek bir kart üzerinde taşımaları sağlanacak.

    18 yaşından büyük olan herkes için duyuru yapıldı!

    1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Bu değişim sürücülerin trafikteki güvenliğini artırmak ve sürücü kimliklerinin daha güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleşti. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişimin ardından eski kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih açıklandı. Son tarihten sonra eski ehliyetiyle araç kullanan kişilere para cezası kesilecek.

    Yeni tip sürücü belgesi sadece sürücülerin kimlik bilgilerini taşımakla kalmayıp aynı zamanda çeşitli güvenlik önlemlerini de içeriyor. Bunlar arasında biyometrik verilerin yer aldığı özel bir çip bulunuyor.

    Ehliyet yenileme işlemi için son tarihin belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca şoför bu süreçte belgelerini güncellemek için harekete geçti.

        CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

        Ehliyet yenileme ücreti ise eski tip ehliyete sahip olan kişiler için 15 TL, çalınan veya kayıp ehliyetler için 345 TL'dir.

        Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacak.

        SON TARİH AÇIKLANDI

        Yeni tip sürücü belgesine geçiş yapmak isteyen sürücülerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ilgili mercilere başvuruda bulunmaları gerekiyor.

        Bu süreçte eski tip ehliyet ve kimliklerin son değiştirme tarihinden sonra kullanılmaması önemlidir.

            Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:
            Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
            Sürücü sağlık raporu

            Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
            Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)
            Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması
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            Türkiye İş Bankası ve TMOK
            Haberler Ekonomi Ehliyet sahipleri dikkat! Son tarihi sakın kaçırmayın! 2024 sonu için uyarı yaptılar! Yaptırmayana para cezası var
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                SON DAKİKA