Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mayıs 2023 enflasyon beklenti anketi ne kadar oldu? Haziran ayı kira zammı kaç TL olacak? İşte detaylar...