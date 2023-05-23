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    • Ekonomi
    • 23.05.2023 15:52
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    • 23.05.2023 15:53
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    Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mayıs 2023 enflasyon beklenti anketi ne kadar oldu? Haziran ayı kira zammı kaç TL olacak?

    Haziran ayına az bir zaman kala enflasyon oranları hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak rakamlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle şu sıralar "Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, 2023 Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşti mi? TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyonu yüzde kaç? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mayıs 2023 enflasyon beklenti anketi ne kadar oldu? Haziran ayı kira zammı kaç TL olacak? İşte detaylar...

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda bir sonraki pazartesi günü duyuruluyor. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon rakamları da 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

        KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

        KİRA ARTIŞI UZATILACAK MI?

        Yüzde 25 artış oranında sabitlenen kira zammı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı.

        Bakan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
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        Haberler Ekonomi Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mayıs 2023 enflasyon beklenti anketi ne kadar oldu? Haziran ayı kira zammı kaç TL olacak?
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