Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mayıs 2023 enflasyon beklenti anketi ne kadar oldu? Haziran ayı kira zammı kaç TL olacak? İşte detaylar...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda bir sonraki pazartesi günü duyuruluyor. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon rakamları da 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.