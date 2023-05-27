EYT’liye avans imkanı! Maaş bağlanmasını bekleyenlere kolaylık... Kimler yararlanacak? Ne kadar verilecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1.8 milyon kişi emeklilik için başvurdu, 1.2 milyonunun işlemleri tamamlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, büyük özveriyle başvuranların dosyalarını incelerken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de aylık bağlama işlemlerinin en geç gelecek ay tamamlanacağını söyledi.
Maaşı geciken emeklilere işlemleri tamamlanır tamamlanmaz toplu ödeme yapılacak. Biriken tüm maaşlar ve bayram ikramiyesi verilecek. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyen EYT'lilere avans imkanı da olacak.