Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den memur ve memur emeklisi maaşları hakkında açıklama

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yaptıkları iyileştirmelerle refah kaybına engel olduklarını söyleyen Nebati, "İnşallah temmuz ayında çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. EYT düzenlemesini, yüzyılın felaketine rağmen yürürlüğe koyduk, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını tekraren ifade etmiş olayım." diye konuştu.

Nebati, kamu işçilerinin ücretlerinde refah payı dahil yüzde 45 artışa gittiklerini, 45 bin öğretmen ve 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını anımsatarak, Türkiye Yüzyılı'nı "eğitimin yüzyılı" haline dönüştüreceklerini söyledi.

"LÜTFEN DANIŞMANLARINIZ, EKİBİNİZ SİZE YAPILANDIRMA UYGULAMALARIMIZI ANLATSIN"

Millete son 40 günde savunmadan ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından uydu teknolojilerine kadar her alanda önemli müjdeler verdikleri belirten Nebati, şöyle konuştu:

Hatay'ın muazzam potansiyelini Anadolu ile buluşturacak olan Amanos Tünelleri'nin yapımına da yakında başlıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Birileri bizim yaptıklarımızı takip etme fırsatı bulamıyor. Dün çıkmış borcu olan vatandaşlarımızın borç faizlerini sileceğini söylüyor. Lütfen danışmanlarımız, ekibiniz size yapılandırma uygulamalarımızı anlatsın. Vatandaşlarımızın icra takibine konu olan 2 bin lira ve altındaki borçlarını sildiğimizi, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle varlık yönetim firmalarına borcu bulunanların 2 bin 500 liraya kadar olan bölümünü bizim karşıladığımızı anlatsın.