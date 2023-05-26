Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den memur ve memur emeklisi maaşları hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Basın Mensupları ile Değerlendirme Toplantısı"nda, vatanın her karış toprağını hiçbir ayrım gözetmeden hizmetle donattıklarını söyledi.
Bütün hedefleri somut projeler ve ehil bir kadroyla hayata geçirdiklerini belirten Nebati, "Bizim ilmek ilmek dokuduğumuz bu sevda hikayesini iftiralarla, karalamalarla tahrip etmeye kimsenin gücü yetmez. Suni anketlere ve karalama kampanyalarına rağmen milletimiz, 21 yıldan bu yana olduğu gibi 14 Mayıs tarihinde de bir kez daha yanımızda dimdik durmuştur." diye konuştu.
Nebati, milletin, Meclis çoğunluğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'na verdiğini, bu "gönül borcunu" ödemek için 5 yıl boyunca Mersin ve Türkiye için durmadan çalışacaklarını dile getirdi.
"MİLLETİMİZİN GÖZÜNÜ BOYAMAYA ASLA ÇALIŞMIYORUZ"
Kente kavgaya değil, hizmet etmeye geldiklerini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:
İş dünyamızla, çiftçilerimizle, esnafımızla, kadınlarımız ve gençlerimizle her gün farklı platformlarda bir araya gelerek Mersin'i beraberce yepyeni ufuklara nasıl taşıyacağımızı planladık. Bizler, ülkemizdeki muhalefet gibi boş vaatlerle, her gün farklı bir maske takarak, kirli hesaplar ve türlü çarpıtmalardan medet umarak milletimizin gözünü boyamaya asla çalışmıyoruz. Tam tersine, tutarlı, yerli ve milli siyaset anlayışımızla, ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerle insanımızın gönlünü kazanmak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz.
Bakan Nebati, Mersinlilere, muhalefetin 40 senede yapacağı kadar çok eser ve hizmeti yaklaşık 40 günde kazandırdıklarını dile getirerek, kentte gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.
MERSİN'DEKİ SELDE 531 ÇİFTÇİNİN ARAZİSİNDE 188 MİLYON LİRA ZARAR TESPİT EDİLDİ
Kentte 23 Mayıs'ta meydana gelen selin yol açtığı zarara ilişkin bilgi veren Nebati şu ifadeleri kullandı:
Muhalefet, 14 Mayıs sonrasında depremzede kardeşlerimize çirkin ifadelerle saldırırken bizler depremde ve Güneydoğu'daki selde olduğu gibi bu hafta başındaki Mersin'deki sel felaketinin hemen ardından hızla afetzede kardeşlerimizin yanına koştuk. Yapılan zarar tespit tutanakları doğrultusunda, 75 konutun eşya zararı olan 1 milyon 250 bin lira için ödeme emrini ivedilikle verdik. 10 milyon lira zarar gören konutlarda ikamet eden vatandaşlarımıza aktarılacak. Zarar gören iş yerleri ve araçlar için 20 milyon lira talep edilmiştir. 531 çiftçinin arazilerinde 188 milyon lira zarar tespit edilmiş olup, çalışmalar hızla devam etmektedir. Bizler, her daim Mersinli kardeşlerimizin yanında olmaya, gereken tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz.