4a 4b 4c'li emekliler dikkat! Başvurusunu yapan herkes ATM'ye koşsun! Saat 09:00 itibariyle hesaplara geçti!

Promosyon ödemeleri emekliler için ekonomik anlamda önemli bir destek sağlıyor. Son dönemde yapılan açıklamalarla birlikte promosyon ödemelerine ilişkin güncel rakamlar emeklilerle paylaşıldı. Maaşını belirli bir bankaya taşıyan emekliler promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Promosyon miktarları emekli maaş tutarına, emeklilik süresine ve bankanın belirlediği kriterlere göre değişiklik gösterebiliyor. Son günlerde bazı bankalarda ödeme miktarı 10.000 TL'yi aştı. Promosyona yeni başvuru yapanların ödemeleri sabah saat 09:00 itibariyle geçiyor.