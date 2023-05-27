Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Evde bakım yardımına memur zammı: Toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek!

    Engelli bireylerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayıp bakımını yapan kişiye sağlanan evde bakım yardımının yönetmeliği yayınladı. Şimdiye kadar, evde bakım hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek sağlandı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mayıs tarihli ekonomi haberleri...

    Evde bakım yardımına memur zammı

    Hükümet, yaklaşık 569 bin kişiye ulaşan evde bakım desteğinin ayrıntılarını belirledi. Engelli bireylerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayıp bakımını yapan kişiye sağlanan evde bakım yardımının yönetmeliği yayınladı. Şimdiye kadar, evde bakım hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek sağlandı. Yönetmelikle evde bakım yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı. Yönetmeliğin yayımından önce yardımdan yararlanmaya başlayan kişilerin evde bakım yardımı ödemeleri devam edecek.

    Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecek. Evde bakım desteğinden hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan aileler yararlanabiliyor. Engelli ve yaşlı bireyin bakımını yapan aile ferdine ödenen ve yılın başında 4 bin 336 liraya yükselen evde bakım maaşı, 10 bin gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımıyla hesaplanıyor. Bu ödeme, Temmuz'da yeni memur maaş katsayısıyla zamlanacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)



    TURİST AKINI
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye 11 milyon 93 bin 247 turistin geldiğini duyurdu. Turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 27.51 arttı. İlk 4 aylık süreçte Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 134.94 artarak 1 milyon 153 bin 341 kişiye ulaştı. Listenin ikinci sırasında 966 bin 336 turist ile Almanya, listenin üçüncü sırasında ise 797 bin 956 turist ile Bulgaristan yer aldı. (Murathan YILDIRIM)



        BİM'E 'YILIN İTİBARLI İŞ ORTAĞI' ÖDÜLÜ
        Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 'Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları'nın ödüllendirildiği B2B Excellence Awards'ta BİM, Gıda/Mutfak kategorisinde ilk sırada yer alarak 'Yılın İtibarlı İş Ortağı' oldu. Ocak ayında Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde de BİM, Discount Zincir Market kategorisinde 'Yılın İtibarlısı' ödülünü kazanırken, BİM'in kendi markalarından Dost, Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde 'Yılın İtibarlısı' seçilmişti.



        TOGG IÇIN ISTIHDAM ATAĞI
        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile yaygınlaşması beklenen elektrikli otomobillerin seri üretimi için işçi standartları belirlenmeye başlandı. Togg Girişim Grubu katkısıyla hazırlanan meslek standardına göre elektrikli oto montaj işçileri, belge için sınava girecek. İşçilerden, 60 DC Volt ve üstünde bataryaya sahip elektrikli taşıtlarda çalışma yapabilecek düzeyde temel elektrik bilgisi istenecek. Mesleki yeterlilik belgeleri 5 yılda bir yenilenecek. (Barış ŞİMŞEK)



        TRAKYALI ÇİFTÇİNİN YAĞMUR SEVİNCİ
        Bahar yağmurları tüm yurtta olduğu gibi Trakya'da da kurak geçen günlerin sona ermesini sağladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan kuraklık analizi haritalarında son aylarda kahverenginin tonlarıyla gösterilen Trakya, son yayımlanan haritada normal ve hafif nemli seviyeye yükseldi. Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2023 Nisan Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'nu içeren 3 aylık veriye göre, Trakya'daki kuraklık renkleri kahverengiden beyaz ve yeşile döndü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bahar yağışlarının bölgedeki üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Arabacı, "Özellikle buğday ve arpa açısından çok güzel yağışlar oldu. Ekimi yapılan ayçiçeği ve diğer yazlık ürünler için de yağışlar çok etkili oldu. Bereketli yağışlar nehri doldurdu" dedi. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da "Kuraklık riski ortadan kalktı. Üretici ayçiçeği ve mısır ekimini yaptı. Buğday da iyi hale geldi" diye konuştu.



            DEPREM BÖLGESINDEKİ BALIKÇILARA ÖDEME
            Deprem bölgesindeki balıkçı ve su ürünleri yetiştiricilerine destekleme ödemesi yapılacak. Adana ve Hatay'da kayıtlı denizde avcılık yapan balıkçı teknesi sahiplerine 5 bin ila 60 bin lira arasında destekleme ödemesi yapılacak. Yine iç sularda avcılık yapan Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kayıtlı balıkçı tekne sahiplerine de 3 bin 500 ila 6 bin lira arasında ödeme olacak. Ödemeler, gemilerin boyuna ve illere göre farklılık gösterebilecek. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuruların ardından 31 Aralık'a kadar ödemeler gerçekleştirilecek.



            SAMSUN'DA SEZONUN İLK SOMON AVI
            Samsun'un Yakakent ilçesinde somon hasadına başlandı. Sezonun ilk somon hasadı, Yakakent Limanı'nda gerçekleştirildi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kentte su ürünleri yetiştiricilik belgesi almış 35 tesis bulunduğunu, 12'sinin Yakakent'te olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "İlimizde yürütülen Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi kapasitesi yılda 20 bin 832 ton olup, bunun 15 bin 223 tonu alabalık, 5 bin 540 tonu levrektir. 2022'de Samsun'da ağ kafeslerde 8 bin 669 ton alabalık, 2 bin 109 ton levrek olmak üzere 10 bin 778 ton su ürününün üretimi, yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirildi."



            BALDAN 13.5 MILYON DOLAR
            Türkiye'den ilk 4 ayda yapılan bal ihracatı 13 milyon 468 bin dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 4 ayda 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldığını söyledi. 4 bin 142 ton bal ihracatından 13 milyon 468 bin dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, "ABD, Almanya ve İsrail en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu" dedi.



                ÇİLEK KAZANDIRIYOR
                Giresun'da yaygınlaşan çilek üretimi, fındığın ardından yöre çiftçisi için gelir kaynağı oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında çilek üretim alanı 6 yılda 19 dekara ulaştı. Kentte bu yıl 60 tonun üzerinde çilek rekoltesi bekleniyor. Serada çilek yetiştiren İbrahim Çönt, "Hedefim bu yıl 3 tonu aşmak" diye konuştu.

                GÜNEŞTE 10 YILDA 10 BİN MEGAVAT
                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son dönemde güneş enerjisinde artan yatırımla birlikte güneşte toplam kurulu gücümüz 10 bin megavat sınırını aşmış oldu. 10 yılda 10 bin megavata ulaştık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde güneş enerjisi kapasitemiz katlanarak artacak" dedi. Bugün yenilenebilir kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada olduğumuzu aktaran Dönmez, "2035 yılına kadar kapasite artışımızın yüzde 74.3'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşacak" diye konuştu.

                DEPREMZEDELERE BEDELSİZ HAYVAN
                Tarım ve Orman Bakanlığı'nın deprem bölgesinde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı başlıyor. İlk etapta 43 bin 618 küçükbaş hayvanın teslimi için işlemler başladı. Küçükbaş hayvan temini için 341 milyon lira bütçe İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne aktarıldı. Bakanlığa bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinden sağlanan aynı ırktan hayvanlarla bir defaya mahsus bedelsiz hayvan temini yapılacak.

                DAHA ÇOK FİRMA DESTEKLENECEK
                Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ tanımıyla ilgili önemli güncellemeler yaptıklarını belirterek, "Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler hem KOSGEB desteklerinden hem bankalarımızın farklı faiz desteklerinden daha fazla istifade edebilecek. Çok daha fazla şirket bu desteklere başvurabilecek" ifadesini kullandı. Bakan Varank, bu değişikliği sektörün talep ettiğini söyledi.


                MOTOSİKLET SATIŞI YÜZDE 450 ARTTI
                Sıfır araçtaki fiyat artışı motosiklet satışlarını patlattı. Geçtiğimiz yıla göre oranla motosiklet satışlarındaki artış yüzde 450'yi buldu. Ortalama bir motor 20 bin ile 120 bin lira arasında satılıyor. Motor kullanmak isteyenlere, sürüş güvenliği için kask, eldiven gibi ekipman uyarısı yapılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz günlerde 125 cc'nin altındaki motorların B sınıfı ehliyetle kullanılabileceğini, bu konudaki çalışmaların belli noktaya geldiğini söylemişti.

                MESLEK LİSELİLERE AKADEMİK DESTEK
                Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin son sınıfında okuyan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanmak isteyen öğrencilere yönelik gelecek eğitimöğretim yılından itibaren başlatılacak Akademik Destek Programı'nın hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Özer, "Akademik Destek Programı ile öğrenciler, normal ders programlarına ek olarak üniversiteye hazırlık için haftalık 31 saat ders alarak akademik açıdan desteklenecek" dedi.

                DEMİR İPEK YOLU KAZANDIRACAK
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas hattını Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar uzatacaklarını belirterek, "İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız" dedi. Oluşturulacak güzergah ile Avrupa'dan Çin'e kadar Türkiye üzerinden geçilebilecek. Türkiye'yi ulaşımda da 'hub' yapacak Demir İpek Yolu projesi, ekonomiye ciddi katkı sunacak. Proje kardeş ülke Azerbaycan ile omuz omuza gerçekleştirilecek. (Betül USTA)

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                700 yıllık bir Bursa efsanesi
                Haberler Ekonomi Evde bakım yardımına memur zammı: Toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek!
                    loading
                    SON DAKİKA