Evde bakım yardımına memur zammı: Toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek!





ÇİLEK KAZANDIRIYOR

Giresun'da yaygınlaşan çilek üretimi, fındığın ardından yöre çiftçisi için gelir kaynağı oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında çilek üretim alanı 6 yılda 19 dekara ulaştı. Kentte bu yıl 60 tonun üzerinde çilek rekoltesi bekleniyor. Serada çilek yetiştiren İbrahim Çönt, "Hedefim bu yıl 3 tonu aşmak" diye konuştu.



GÜNEŞTE 10 YILDA 10 BİN MEGAVAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son dönemde güneş enerjisinde artan yatırımla birlikte güneşte toplam kurulu gücümüz 10 bin megavat sınırını aşmış oldu. 10 yılda 10 bin megavata ulaştık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde güneş enerjisi kapasitemiz katlanarak artacak" dedi. Bugün yenilenebilir kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada olduğumuzu aktaran Dönmez, "2035 yılına kadar kapasite artışımızın yüzde 74.3'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşacak" diye konuştu.

DEPREMZEDELERE BEDELSİZ HAYVAN

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın deprem bölgesinde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı başlıyor. İlk etapta 43 bin 618 küçükbaş hayvanın teslimi için işlemler başladı. Küçükbaş hayvan temini için 341 milyon lira bütçe İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne aktarıldı. Bakanlığa bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinden sağlanan aynı ırktan hayvanlarla bir defaya mahsus bedelsiz hayvan temini yapılacak.



DAHA ÇOK FİRMA DESTEKLENECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ tanımıyla ilgili önemli güncellemeler yaptıklarını belirterek, "Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler hem KOSGEB desteklerinden hem bankalarımızın farklı faiz desteklerinden daha fazla istifade edebilecek. Çok daha fazla şirket bu desteklere başvurabilecek" ifadesini kullandı. Bakan Varank, bu değişikliği sektörün talep ettiğini söyledi.



MOTOSİKLET SATIŞI YÜZDE 450 ARTTI

Sıfır araçtaki fiyat artışı motosiklet satışlarını patlattı. Geçtiğimiz yıla göre oranla motosiklet satışlarındaki artış yüzde 450'yi buldu. Ortalama bir motor 20 bin ile 120 bin lira arasında satılıyor. Motor kullanmak isteyenlere, sürüş güvenliği için kask, eldiven gibi ekipman uyarısı yapılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz günlerde 125 cc'nin altındaki motorların B sınıfı ehliyetle kullanılabileceğini, bu konudaki çalışmaların belli noktaya geldiğini söylemişti.

MESLEK LİSELİLERE AKADEMİK DESTEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin son sınıfında okuyan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanmak isteyen öğrencilere yönelik gelecek eğitimöğretim yılından itibaren başlatılacak Akademik Destek Programı'nın hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Özer, "Akademik Destek Programı ile öğrenciler, normal ders programlarına ek olarak üniversiteye hazırlık için haftalık 31 saat ders alarak akademik açıdan desteklenecek" dedi.



DEMİR İPEK YOLU KAZANDIRACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas hattını Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar uzatacaklarını belirterek, "İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız" dedi. Oluşturulacak güzergah ile Avrupa'dan Çin'e kadar Türkiye üzerinden geçilebilecek. Türkiye'yi ulaşımda da 'hub' yapacak Demir İpek Yolu projesi, ekonomiye ciddi katkı sunacak. Proje kardeş ülke Azerbaycan ile omuz omuza gerçekleştirilecek. (Betül USTA)