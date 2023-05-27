Evde bakım yardımına memur zammı: Toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek!

Hükümet, yaklaşık 569 bin kişiye ulaşan evde bakım desteğinin ayrıntılarını belirledi. Engelli bireylerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayıp bakımını yapan kişiye sağlanan evde bakım yardımının yönetmeliği yayınladı. Şimdiye kadar, evde bakım hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek sağlandı. Yönetmelikle evde bakım yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı. Yönetmeliğin yayımından önce yardımdan yararlanmaya başlayan kişilerin evde bakım yardımı ödemeleri devam edecek.
Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecek. Evde bakım desteğinden hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan aileler yararlanabiliyor. Engelli ve yaşlı bireyin bakımını yapan aile ferdine ödenen ve yılın başında 4 bin 336 liraya yükselen evde bakım maaşı, 10 bin gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımıyla hesaplanıyor. Bu ödeme, Temmuz'da yeni memur maaş katsayısıyla zamlanacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)
TURİST AKINI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye 11 milyon 93 bin 247 turistin geldiğini duyurdu. Turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 27.51 arttı. İlk 4 aylık süreçte Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 134.94 artarak 1 milyon 153 bin 341 kişiye ulaştı. Listenin ikinci sırasında 966 bin 336 turist ile Almanya, listenin üçüncü sırasında ise 797 bin 956 turist ile Bulgaristan yer aldı. (Murathan YILDIRIM)