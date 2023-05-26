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    • Ekonomi
    • 26.05.2023 15:43
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    • 26.05.2023 15:43
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    Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Hangi bankalar 150 bin TL evlilik kredisi verecek? 2023 geri ödeme tablosu...

    Başkan Erdoğan'ın yeni evleneceklere verdiği faizsiz evlilik kredisi hakkında aramalar hız kazandı. Evlilik hazırlığı yapan binlerce çift 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Hangi bankalar 150 bin TL evlilik kredisi verecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı 2023?

    Yeni evlenecek çiftlere verilecek 150 bin TL kredi için başvuru detayları ve tarihi merak edilip araştırılıyor. Peki, Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Hangi bankalar 150 bin TL evlilik kredisi verecek? İşte detaylar...

    FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

    Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

    Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

    Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

    Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

        YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK!

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

        14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

        YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi.

        Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak
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        Haberler Ekonomi Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Hangi bankalar 150 bin TL evlilik kredisi verecek? 2023 geri ödeme tablosu...
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