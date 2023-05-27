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    Eksik primi olana fırsat: Yapılandırmada süre uzatıldı!

    Fırsat Borç yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Prim borcu ya da eksik prim günü nedeniyle emekli olamayan EYT’lilere yeni fırsat doğdu. İşte detaylar...

    Hazal Ateş
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    Eksik primi olana fırsat

    Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulanan işverenler, Bağ-Kur'lular, primini kendi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanabilecek.

    Böylece prim borcu, eksik primi bulunan EYT'liler de yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için süreler uzatıldı.

    Vergi, prim, ceza gibi borçlar için son başvuru tarihi 31 Mayıs yerine 30 Haziran oldu. Peşin ve ilk taksit ödemesi için son tarih de 31 Temmuz'a uzatıldı. Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenlerin enflasyon farklarının yüzde 90'ı silinecek. (Hazal ATEŞ)

        12 AY KURALI
        EYT'den yararlanmak isteyen isteğe bağlı sigortalıların yapılandırma başvurusunu kaçırmaması önemli. 2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor. Bu sürede ödenmeyen süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor.

        İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendi yatırıp Mart ayında başvuranların Nisan 2002'den yıl sonuna kadar olan prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Mayıs'ta başvuru yapanlar Haziran 2022'den sonraki primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Yarım gün çalışanlar da ödenmeyen primlerini aynı çerçevede yapılandırabilecek.

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        Haberler Ekonomi Eksik primi olana fırsat: Yapılandırmada süre uzatıldı!
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