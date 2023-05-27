Eksik primi olana fırsat: Yapılandırmada süre uzatıldı!

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulanan işverenler, Bağ-Kur'lular, primini kendi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanabilecek.
Böylece prim borcu, eksik primi bulunan EYT'liler de yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için süreler uzatıldı.
Vergi, prim, ceza gibi borçlar için son başvuru tarihi 31 Mayıs yerine 30 Haziran oldu. Peşin ve ilk taksit ödemesi için son tarih de 31 Temmuz'a uzatıldı. Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenlerin enflasyon farklarının yüzde 90'ı silinecek. (Hazal ATEŞ)