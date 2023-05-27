Eksik primi olana fırsat: Yapılandırmada süre uzatıldı!

Vergi, prim, ceza gibi borçlar için son başvuru tarihi 31 Mayıs yerine 30 Haziran oldu. Peşin ve ilk taksit ödemesi için son tarih de 31 Temmuz'a uzatıldı. Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenlerin enflasyon farklarının yüzde 90'ı silinecek. (Hazal ATEŞ)