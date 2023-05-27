AR-GE projelerine hibe desteği sağlanacak: İşte başvuru tarihi...

ORTAKLI PROJELER

Projesi kabul edilenlerin makineteçhizat, hizmet alımı, sarf malzemeleri ve seyahat giderleri desteklenecek. Tarım ekonomisi başlığı altındaki 7 öncelikli konu kapsamındaki projeler için yapılacak başvurularda proje ortaklığı zorunluluğu bulunmayacak. Diğerlerinde ise proje ortaklığı bulunması gerekecek. Ortaklık şartı bulunan projelerde üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum olarak başvurabilmeleri için en az bir özel sektör kuruluşu ile ortaklık yapmaları zorunlu olacak. Özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum olarak destek programına başvurabilmeleri için de en az bir enstitü ile ortaklık yapmaları gerekecek.