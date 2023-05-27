AR-GE projelerine hibe desteği sağlanacak: İşte başvuru tarihi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılmasına yönelik uygun görülen Ar-Ge projelerine destek sağlıyor. Ar-Ge Destek Programı kapsamında 18'inci proje çağrısına çıkılırken, başvurular 16 Haziran günü saat 18.00'e kadar Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) yapılacak.
3 MİLYON TL'YE KADAR
Çağrı kapsamında üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları ile özel sektör kuruluşları (ticaret sicil gazetesinde kaydı bulunanlar) projeyeleriyle başvuruda bulunabilecek. Destek üst limiti üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları için 300 bin lira, özel sektör kuruluşları için 3 milyon lira olarak belirlendi. Destek oranı da üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerine yüzde 100, özel sektör, sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşlarına yüzde 70 olacak.
ORTAKLI PROJELER
Projesi kabul edilenlerin makineteçhizat, hizmet alımı, sarf malzemeleri ve seyahat giderleri desteklenecek. Tarım ekonomisi başlığı altındaki 7 öncelikli konu kapsamındaki projeler için yapılacak başvurularda proje ortaklığı zorunluluğu bulunmayacak. Diğerlerinde ise proje ortaklığı bulunması gerekecek. Ortaklık şartı bulunan projelerde üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum olarak başvurabilmeleri için en az bir özel sektör kuruluşu ile ortaklık yapmaları zorunlu olacak. Özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum olarak destek programına başvurabilmeleri için de en az bir enstitü ile ortaklık yapmaları gerekecek.