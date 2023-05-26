Başkan Erdoğan talimat verdi: Yüksek kiraya fren!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kiralara ilişkin başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kiracıları korumak için geçen yıl hayata geçirilen yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak.

Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı uygulayan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek.