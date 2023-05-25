BOTAŞ'tan Gazprom tarafından devralınacağı iddialarına yalanlama: Maksatlı ve planlı

"BU İDDİALAR MAKSATLI VE PLANLIDIR"

Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

"Dünyada benzeri görülmemiş bir enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Kuruluşumuzun almış olduğu tedbirler sayesinde doğal gaz tedarikinde ülkemiz hiçbir sorun yaşamamıştır. Yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle ülkemiz enerji arz güvenliğinin teminatı vasfıyla faaliyetlerini sürdüren, gerçekleştirdiği dev projeler ve yatırımlarla ülkemizi enerjide merkez ülke hedefine adım adım yaklaştıran BOTAŞ'ın, bu gibi mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi; maksatlı ve planlı bir eylem olarak görülmektedir"