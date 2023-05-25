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    • Ekonomi
    • 26.05.2023 10:01
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    • 26.05.2023 10:01
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    Sigorta girişi olanlara az evvel duyuruldu! O kişilere özel SGK'dan 30 bin TL para yardımı geliyor! İşte tek yapmanız gereken!

    Son yıllarda devlet tarafından yapılan destek ödemeleri giderek artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öncülüğünde gerçekleştirilen bu destek programları, vatandaşlara önemli yardım ve destek imkanları sunuyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için belirli şartlara uyulması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler farklı alanlarda ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik sağlanıyor.

    SGK’dan 30 bin TL para yardımı!

    SGK sigortalı vatandaşlara yönelik önemli destek paketlerini devreye almaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son 1 yıl içinde en az 90 gün sigortalı olan kişilere destek ödemeleri yapılıyor. 1 Ocak 2023 tarihindeki asgari ücret zammının ardından destek ödemelerinde artış yaşandı ve tavan ile taban ödeme tutarları belirlendi. Bu destek ödemeleri, çalışanların maddi açıdan desteklenmesini amaçlamaktadır. Ödeme tutarları sigortalının kazancına ve sigortalılık süresine göre belirlendi.

    4 AYLIK SÜRE ÇOK ÖNEMLİ

    Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor. Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor.

    Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var.

        Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

        112 günlük para hesaplaması da ortaya çıktı. Kadın çalışanlar sigortanın devamı durumunda ödemeden faydalanabiliyor. Bu tutar son hesaplamalara göre 30 bin TL'ye yaklaşıyor.

        600 TL DOĞUM YARDIMI

        Doğum yapan her kadına ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Bu ödeme annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan yapılıyor.

            YARI ZAMANLI ÇALIŞANA 9 BİN 932 LİRA

            Anne olanlara birinci doğumda 60 gün, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

            Evlat edinenler de bu imkandan yararlanabiliyor. Çalışılan sürenin ücretini işveren, çalışılmayan süreninkini brüt asgari ücret üzerinden İŞKUR ödüyor.

            İlk çocuğunu dünyaya getiren anne İŞKUR'dan 9 bin 932 lira alıyor.
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            Haberler Ekonomi Sigorta girişi olanlara az evvel duyuruldu! O kişilere özel SGK'dan 30 bin TL para yardımı geliyor! İşte tek yapmanız gereken!
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