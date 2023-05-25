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    • Ekonomi
    • 26.05.2023 09:48
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    • 26.05.2023 09:48
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    1000 TL'lik bu banknotu bulduysanız müjde servete kondunuz! Dolapları çabucak kurcalayın! Sizde de çıkarsa...

    1927 basım 1. emisyon 1000 lira Türkiye'nin para tarihindeki önemli bir yere sahip olan ve nadir bulunan bir banknot olarak biliniyor. Bu banknot özel bir tasarıma sahip olması, sınırlı sayıda basılmış olması ve tedavülde olmaması gibi faktörler nedeniyle büyük bir değer taşıyor. Değerini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    Bu eski banknot servet değerinde!

    Eski banknot koleksiyonculuğu büyük bir ilgi odağı haline gelerek hızla yayılan bir tutku haline dönüştü. Özellikle tedavülden kaldırılmış paralar koleksiyoncular arasında büyük bir rağbet görüyor. Bu nadir paralar koleksiyonerlerin en çok ilgi gösterdiği ve büyük bir değer taşıdığı düşünülen paralar arasında yer alıyor. Bunların arasında ise Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul edilen 1927 basımı 1. emisyon 1000 lira yer alıyor.

    Nadir paralar geçmişin izlerini taşıması, tarihî önemleri ve nadir bulunmaları nedeniyle büyük bir ilgi çekiyor. Koleksiyoncular bu paraları edinerek tarihe tanıklık etme ve benzersiz bir koleksiyon oluşturma fırsatını elde ediyor.

    SADECE 7 TANE VAR

    1939 yılında tedavülden kaldırılan banknotun 23 adeti iade edilmedi ve günümüze sadece 7 adedinin ulaşabildiği tahmin ediliyor. Bu durum bu paraya 'çok nadir' özelliği kazandırıyor ve koleksiyoncuların ilgisini daha da artırıyor.

        1000 CUMHURİYET ALTININA DENK GELİYORDU

        Tarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında, 1000 Cumhuriyet altını karşılığına denk geldiği biliniyor.

        Tedavülde kaldığı dönemde büyük bir ekonomik değere sahip olan 1. emisyon 1000 lira banknot, çoğunlukla bankaların ve büyük tüccarların elinde bulunuyordu.

        Sonuç olarak Türkiye'de para koleksiyonculuğu giderek yaygınlaşırken tedavülde olmayan paralara olan ilgi de artıyor.
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            Haberler Ekonomi 1000 TL'lik bu banknotu bulduysanız müjde servete kondunuz! Dolapları çabucak kurcalayın! Sizde de çıkarsa...
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