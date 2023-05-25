1000 TL'lik bu banknotu bulduysanız müjde servete kondunuz! Dolapları çabucak kurcalayın! Sizde de çıkarsa...

Eski banknot koleksiyonculuğu büyük bir ilgi odağı haline gelerek hızla yayılan bir tutku haline dönüştü. Özellikle tedavülden kaldırılmış paralar koleksiyoncular arasında büyük bir rağbet görüyor. Bu nadir paralar koleksiyonerlerin en çok ilgi gösterdiği ve büyük bir değer taşıdığı düşünülen paralar arasında yer alıyor. Bunların arasında ise Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul edilen 1927 basımı 1. emisyon 1000 lira yer alıyor.