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    • Ekonomi
    • 25.05.2023 13:34
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    • 25.05.2023 13:34
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    Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! Uzman isimden yeni tüyo geldi! O tarihte 2.500...

    Altın fiyatlarında özellikle son günlerde yaşanan hareketlilik dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yastık altı yatırımı olan yüz binlerce kişi fiyatlardaki gelişmelere odaklandı. Dünyaca ünlü bankanın son dakika açıklamasından sonra bu hareketliliğin hız kesmeden devam edip etmeyeceği akıllarda yerini aldı. Bu kapsamda uzman ismin altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son tahmin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. FED faiz kararı öncesi yapılan son tahminler merak ediliyor.

    Altın fiyatları ne kadar olacak?

    Altın fiyatlarının hareketlenmesi dikkat çekiyor. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Uzman ismin son tahmini ise duyanları şaşırttı. Öte yandan dünyaca ünlü bankanın ons altın için tahmini ise herkesi şaşırttı.

    DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN FLAŞ TAHMİN

    Altın fiyatlarındaki yükseliş birçok parametrenin aynı anda bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Bu kapsamda Bank of America'nın tahminleri dikkat çekti.

    Bank of America'nın son dakika açıklamasına göre bu yükseliş hız kesmeden devam edecek ve ons altın fiyatının 2500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

        UZMAN İSİMDEN YENİ TAHMİN!

        İslam Memiş'in son uyarısı ise dikkat çekti. Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Gram altın serbest piyasalarda 1375 lirada. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz.

        Orada da bir miktar geri çekilmeler var. Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altında düşüşlere neden oldu.

            148 lira değer kaybetti gram altın, kısa vadede kuvvetli değer kayıpları ama 1350 lira altında değer kaybı beklemiyorum. 1350 lirayı dikkate almak gerekiyor. Yaz aylarında yükseliş öngörümü koruyorum."
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            Haberler Ekonomi Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! Uzman isimden yeni tüyo geldi! O tarihte 2.500...
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