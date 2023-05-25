Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! Uzman isimden yeni tüyo geldi! O tarihte 2.500...

Altın fiyatlarının hareketlenmesi dikkat çekiyor. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Uzman ismin son tahmini ise duyanları şaşırttı. Öte yandan dünyaca ünlü bankanın ons altın için tahmini ise herkesi şaşırttı.
DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN FLAŞ TAHMİN
Altın fiyatlarındaki yükseliş birçok parametrenin aynı anda bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Bu kapsamda Bank of America'nın tahminleri dikkat çekti.
Bank of America'nın son dakika açıklamasına göre bu yükseliş hız kesmeden devam edecek ve ons altın fiyatının 2500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.