Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! Uzman isimden yeni tüyo geldi! O tarihte 2.500...

Altın fiyatlarının hareketlenmesi dikkat çekiyor. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Uzman ismin son tahmini ise duyanları şaşırttı. Öte yandan dünyaca ünlü bankanın ons altın için tahmini ise herkesi şaşırttı.