Süreyi 5 yıl öne çekecek! 7200-4500-3600 gün primle yeni emeklilik tablosu sıfırlandı! 1999, 2000, 2008 sigorta girişliler yaş prim gün yıl...

1 milyon kişiyi sevindirecek müjde geldi. Verilen müjdeye göre prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriliyor. Bu çalışmadan 1 milyondan fazla kişi faydalanacak. Seçimlerden sonra ilk çıkartılacak yasalardan olacak düzenleme ile 1 milyon kişi emeklilik için 9 bin gün (25 yıl) yerine 7200 gün (20 yıl) prim ödeyerek emekli olabilecek.
SÜRE DÜŞÜYOR
Mevcut durumda, Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9000 gün (25 yıl) prim ödeme şartı bulunuyor. Ancak yeni düzenleme ile bu şart 7200 gün (20 yıl) olarak revize edilecek.
Böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar, daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.