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    • Ekonomi
    • 23.05.2023 22:06
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    • 24.05.2023 00:29
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Memur maaşlarına yeni düzenleme!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a yönelik verdiği desteği de yorumlarken "Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önem veriyor. Bu Türkeş'in hayaliydi, gerçek oldu" dedi. Öte yandan Bilgin taşeron işçiler ve memur maaşlarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

    Memur maaşlarına yeni düzenleme!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR I VİDEO İZLE

    14 MAYIS SEÇİMİ NE ANLAM İFADE EDİYOR?
    Bakan Bilgin yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Emperyalist güçler PKK/PYD üzerinden devletimize saldırıyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

    "14 MAYIS'TA MİLLETİMİZ YABANCI BASINA YANIT VERDİ"
    Bakan Bilgin seçim sonuçlarının Batı ülkelerini rahatsız ettiğini söylerken "Cumhuriyet demokrasi ile güçlenir... Türkiye'de bugün Cumhuriyet daha güçlüdür. Türkiye'nin 1 trilyon doların eşiğine gelen ekonomik gücü var. 14 Mayıs'ta milletimiz yabancı basına da cevabını verdi. Batı "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dedi.

    15 TEMMUZ VE EKONOMİK OPERASYONLARI TUTMADI
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Batı Türkiye'yi kontrol edemediği için çok rahatsız. 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomik operasyonları tutmadı." dedi.

        "HDP NE ÖNERDİYSE CHP O ADIMI ATTI"
        Bakan Bilgin HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi eleştirirken "Atatürk'ün partisi tezkereye hayır dedi. HDP CHP'ye ne önerdi de CHP bu adımı atmaya karar verdi. Bunun hesabını versinler, sahte söylemleri bıraksınlar." ifadelerini kullandı.

        SİNAN OĞAN'IN DESTEĞİ
        Sinan Oğan'ın Erdoğan'a olan desteğinin değerli olduğu söyleyen Bakan Bilgin "Cumhurbaşkanımız 'Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önem veriyor. Bu, Türkeş'in hayaliydi, gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

        EYT VE ASGARİ ÜCRETİ İSTİKRAR SAYESİNDE ÇÖZDÜK
        Bakan Bilgin ayrıca EYT ve memur maaşlarına da değinirken "EYT ve asgari ücret dahil olmak üzere çok sayıda konuyu istikrar sayesinde çözdük. O yüzden rehavet olmamalı. Demokrasi içinde istikrar çok çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

            TAŞERON İŞÇİ VE MEMUR MAAŞLARI
            2 yılı aşkın süredir çok sorunlarla karşılaştık ama hepsini çözdük. EYT çok büyük bir sorundu. Önümüzde tamamlanmamış dosyalar var. Taşeron işçiler bunlardan biri. Şu an 100 bin civarı kalan bir grup var. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. Bu konuda planlamamız hazır. Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız.

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            Türkiye İş Bankası ve TMOK
            Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Memur maaşlarına yeni düzenleme!
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