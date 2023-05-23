Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: Memur maaşlarına yeni düzenleme!

TAŞERON İŞÇİ VE MEMUR MAAŞLARI

2 yılı aşkın süredir çok sorunlarla karşılaştık ama hepsini çözdük. EYT çok büyük bir sorundu. Önümüzde tamamlanmamış dosyalar var. Taşeron işçiler bunlardan biri. Şu an 100 bin civarı kalan bir grup var. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. Bu konuda planlamamız hazır. Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız.

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