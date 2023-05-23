Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor...

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BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

14 MAYIS SEÇİMİ NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Emperyalist güçler PKK/PYD üzerinden devletimize saldırıyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

"14 MAYIS'TA MİLLETİMİZ YABANCI BASINA YANIT VERDİ"

Bakan Bilgin seçim sonuçlarının Batı ülkelerini rahatsız ettiğini söylerken "Cumhuriyet demokrasi ile güçlenir... Türkiye'de bugün Cumhuriyet daha güçlüdür. Türkiye'nin 1 trilyon doların eşiğine gelen ekonomik gücü var. 14 Mayıs'ta milletimiz yabancı basına da cevabını verdi. Batı "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dedi.

15 TEMMUZ VE EKONOMİK OPERASYONLARI TUTMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Batı Türkiye'yi kontrol edemediği için çok rahatsız. 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomik operasyonları tutmadı." dedi.

"HDP NE ÖNERDİYSE CHP O ADIMI ATTI"

Atatürk'ün partisi tezkereye hayır dedi. HDP CHP'ye ne önerdi de CHP bu adımı atmaya karar verdi. Bunun hesabını versinler, sahte söylemleri bıraksınlar.

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