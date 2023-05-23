BES yarım milyon trilyona çıktı: Sistem her yıl yüzde 37 büyüyor!

Sistemdeki toplam katılımcı sayısı OKS dahil 14 milyon 893 bin kişi, toplam fon büyüklüğü de OKS ve devlet katkısı dahil 465 milyar lira oldu. EGM verilerine göre; 18 yaş altında BES'teki sözleşme sayısı 748 bin kişiye ulaşırken, katılımcı sayısı da 706 bin kişiyi aştı.