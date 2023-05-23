BES yarım milyon trilyona çıktı: Sistem her yıl yüzde 37 büyüyor!

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) son verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) toplam fon büyüklüğü 465 milyar liraya ulaşarak yarım trilyon lira seviyesine yaklaştı.
Yapılan son düzenlemelerle özellikle devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması ve 18 yaş altına sisteme girme hakkı verilmesi BES'e olan ilgiyi artırdı.
Bir yatırım aracı olarak da öne çıkan BES, 2023 yılında da büyümeye devam ediyor. Sisteme katılımların detaylarına bakıldığında, Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcı sayısı 8 milyon 83 bine ulaşırken, toplam fon büyüklüğünün 430.1 milyar lira olduğu görüldü.
Katılımcı sayısının 6 milyon 810 bin olarak açıklandığı Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) fon büyüklüğü ise 34.9 milyar liraya ulaştı.