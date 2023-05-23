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    BES yarım milyon trilyona çıktı: Sistem her yıl yüzde 37 büyüyor!

    Yüzde 30 devlet katkısı ve 18 yaş altına kapının açılmasıyla birlikte ilginin arttığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fon büyüklüğü yarım trilyona dayandı.

    FARUK ERDEM
    Takvim
    BES yarım trilyona çıktı
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    Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) son verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) toplam fon büyüklüğü 465 milyar liraya ulaşarak yarım trilyon lira seviyesine yaklaştı.

    Yapılan son düzenlemelerle özellikle devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması ve 18 yaş altına sisteme girme hakkı verilmesi BES'e olan ilgiyi artırdı.

    Bir yatırım aracı olarak da öne çıkan BES, 2023 yılında da büyümeye devam ediyor. Sisteme katılımların detaylarına bakıldığında, Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcı sayısı 8 milyon 83 bine ulaşırken, toplam fon büyüklüğünün 430.1 milyar lira olduğu görüldü.

    Katılımcı sayısının 6 milyon 810 bin olarak açıklandığı Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) fon büyüklüğü ise 34.9 milyar liraya ulaştı.

        Sistemdeki toplam katılımcı sayısı OKS dahil 14 milyon 893 bin kişi, toplam fon büyüklüğü de OKS ve devlet katkısı dahil 465 milyar lira oldu. EGM verilerine göre; 18 yaş altında BES'teki sözleşme sayısı 748 bin kişiye ulaşırken, katılımcı sayısı da 706 bin kişiyi aştı.

        Toplam fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 4.6 milyar lira olarak kaydedildi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, verileri değerlendirirken, "Devletimizin son dönemde önemli reformlar gerçekleştirdiği BES ve OKS'de 2013- 2022 yılları arasındaki bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 37 oldu" şeklinde konuştu.

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        Haberler Ekonomi BES yarım milyon trilyona çıktı: Sistem her yıl yüzde 37 büyüyor!
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