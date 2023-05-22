KURBAN KESİM BEDELLERİ 2023! Diyanet Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş: Koyun, keçi, sığır, kuzu...

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklaları sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 yılında yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Peki Diyanet Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Yurt içi yurt dışı Büyükbaş, küçükbaş: Koyun, keçi, sığır, kuzu...
KURBAN KESİM BEDELLERİ 2023
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.
Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik.
Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.
Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).