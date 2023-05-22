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    • Ekonomi
    • 22.05.2023 16:28
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    • 22.05.2023 16:34
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    KURBAN KESİM BEDELLERİ 2023! Diyanet Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş: Koyun, keçi, sığır, kuzu...

    2023 yılı yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuya ilişkin sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Peki Diyanet Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Yurt içi yurt dışı Büyükbaş, küçükbaş: Koyun, keçi, sığır, kuzu...

    KURBAN KESİM BEDELLERİ 2023!

    Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklaları sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 yılında yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Peki Diyanet Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Yurt içi yurt dışı Büyükbaş, küçükbaş: Koyun, keçi, sığır, kuzu...

    KURBAN KESİM BEDELLERİ 2023

    Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

    Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik.

    Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

    KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

    Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

    Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

        KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

        a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

        b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

        c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

        d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

        f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

        2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayı sonunda başlayacak Temmuz ayının ilk günü ile sona erecek.

        Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba son günü ise 1 Temmuz Cumartesi olacak.

        27 Haziran 2023 Salı Arefe

        28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

        29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

        30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

        01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
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        Haberler Ekonomi KURBAN KESİM BEDELLERİ 2023! Diyanet Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş: Koyun, keçi, sığır, kuzu...
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