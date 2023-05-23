Bakan Derya Yanık detayları açıkladı: Ev kadınına emeklilik! Kadın ve gençleri neler bekliyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, milyonlarca ev kadınının merakla beklediği sigorta ve emeklilik hakkı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı ve Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem'in sorularını cevaplayan Bakan Yanık, AK Parti'nin son 20 yıllık süreçte Türkiye'de sosyal devleti inşa ettiğini söyledi.
2002'de 4 olan sosyal yardımların bugün 53'e yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, "Sosyal yardımları ihtiyaç gruplarına göre ayırdık ve esneklik sağladık. Devletin olması gerektiği yerde vatandaşın ihtiyacı olan noktada devletin olmasını sağladık" dedi.
HER KADINA SOSYAL GÜVENCE
Türkiye Aile Destek Koruma Programı'nda sadece yoksulluk sınırını temel almadıklarını söyleyen Yanık, "Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Biz sosyal yardımları sadece insanların karnını doyurmak, sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil, aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz.
Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz" diye konuştu. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ev kadınlarının emekliliği konusunun detaylarını da açıklayan Bakan Yanık, "Hiçbir vatandaşımızı sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Ev kadınlarını da sosyal güvence çemberinin içerisine alma çalışmalarından birisi ev kadınlarının emekliliği. Biz de devlet olarak senin emekliliğini kolaylaştıralım diyoruz. Kadınlarımızın sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla hem teşvik edeceğiz hem de kolaylaştırmış olacağız" dedi.
İŞÇİLERE ZAM GELİYOR
Toplu sözleşmeden faydalanamayan bakanlık personeli için ek protokol yapılacağını müjdeleyen Bakan Yanık, "Biz bakanlık olarak dezavantajlı gruplara bakım hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bizim çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu yaptığımız hizmetin kalitesine doğrudan yansıyacak bir etkiye sebep oluyor.