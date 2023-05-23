Bakan Derya Yanık detayları açıkladı: Ev kadınına emeklilik! Kadın ve gençleri neler bekliyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, milyonlarca ev kadınının merakla beklediği sigorta ve emeklilik hakkı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı ve Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem'in sorularını cevaplayan Bakan Yanık, AK Parti'nin son 20 yıllık süreçte Türkiye'de sosyal devleti inşa ettiğini söyledi.

2002'de 4 olan sosyal yardımların bugün 53'e yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, "Sosyal yardımları ihtiyaç gruplarına göre ayırdık ve esneklik sağladık. Devletin olması gerektiği yerde vatandaşın ihtiyacı olan noktada devletin olmasını sağladık" dedi.





HER KADINA SOSYAL GÜVENCE

Türkiye Aile Destek Koruma Programı'nda sadece yoksulluk sınırını temel almadıklarını söyleyen Yanık, "Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Biz sosyal yardımları sadece insanların karnını doyurmak, sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil, aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz.