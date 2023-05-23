31 Mayıs'ı kaçırmayın: Emekli olmaya hazırlananlar ve borçlular dikkat!

Emekli olmaya hazırlananlar, kamuya borcu bulunanlar ve ev sahipleri dikkat! Borçtan kolayca kurtulmak, yapılandırma kapsamında prim kazanmak, Kurban Bayramı ikramiyesi alabilmek için son tarih 31 Mayıs...
İKRAMİYE İÇİN DİKKAT!
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler, birbiri ardına emekli aylığına kavuşurken; 31 Mayıs'a kadar başvuranlar 28 Haziran'dan önce verilmesi beklenen Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Bu kişilerin emekli aylığı 1 Haziran itibariyle bağlanırken, maaşlarıyla birlikte 2 bin lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyeleri de ödenecek.
YAPILANDIRMA FIRSATI
Vergi, prim, ceza gibi kamuya olan borçlar için yapılandırma fırsatı da 31 Mayıs'ta sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuranlar, 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait borçlarını yapılandırma kapsamında kolayca kapatabilecek.
Gecikme zammı silinip bunun yerine enflasyon güncellemesi yapılırken, 30 Haziran'a kadar peşin ödeme yapanlardan enflasyon tutarının da yüzde 90'ı silinecek. Hatta borç idari para cezası ise anapara tutarından da yüzde 25 indirim yapılacak. İsteyenler 48 aya varan taksit imkanıyla da borcu kapatabilecek.