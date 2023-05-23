31 Mayıs'ı kaçırmayın: Emekli olmaya hazırlananlar ve borçlular dikkat!





EMEKLİLİK YOLU DA AÇACAK

Emekli olmak için şartları sağlayanların, aylık bağlanabilmesi için prim borcunun da bulunmaması gerekiyor. Bu nedenle yapılandırma, prim borcu olanlar için de önemli bir fırsat. Ayrıca yapılandırma prim de kazandırıyor.