Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    31 Mayıs'ı kaçırmayın: Emekli olmaya hazırlananlar ve borçlular dikkat!

    Milyonlar emekli olmaya hazırlanırken kamuya borcu bulunanlar ve ev sahipleri dikkat! Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bir biri ardına emekli aylığına kavuşuyor. 31 Mayıs'a kadar başvuranlar 28 Haziran'dan önce verilmesi beklenen Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Milyonlar için kritik tarih 31 Mayıs
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Emekli olmaya hazırlananlar, kamuya borcu bulunanlar ve ev sahipleri dikkat! Borçtan kolayca kurtulmak, yapılandırma kapsamında prim kazanmak, Kurban Bayramı ikramiyesi alabilmek için son tarih 31 Mayıs...



    İKRAMİYE İÇİN DİKKAT!
    Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler, birbiri ardına emekli aylığına kavuşurken; 31 Mayıs'a kadar başvuranlar 28 Haziran'dan önce verilmesi beklenen Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Bu kişilerin emekli aylığı 1 Haziran itibariyle bağlanırken, maaşlarıyla birlikte 2 bin lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyeleri de ödenecek.



    YAPILANDIRMA FIRSATI
    Vergi, prim, ceza gibi kamuya olan borçlar için yapılandırma fırsatı da 31 Mayıs'ta sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuranlar, 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait borçlarını yapılandırma kapsamında kolayca kapatabilecek.

    Gecikme zammı silinip bunun yerine enflasyon güncellemesi yapılırken, 30 Haziran'a kadar peşin ödeme yapanlardan enflasyon tutarının da yüzde 90'ı silinecek. Hatta borç idari para cezası ise anapara tutarından da yüzde 25 indirim yapılacak. İsteyenler 48 aya varan taksit imkanıyla da borcu kapatabilecek.



        EMEKLİLİK YOLU DA AÇACAK
        Emekli olmak için şartları sağlayanların, aylık bağlanabilmesi için prim borcunun da bulunmaması gerekiyor. Bu nedenle yapılandırma, prim borcu olanlar için de önemli bir fırsat. Ayrıca yapılandırma prim de kazandırıyor.

        İsteğe bağlı sigorta ödeyenler ya da part time çalışıp eksik günlerini kendileri tamamlayanlar da yapılandırmadan yararlanıp ödeme imkanı devam eden sürelerin primini yatırabilecek. Bu ay başvuru yapanlar Haziran 2022'den yıl sonuna kadar olan primlerini ödeyerek kazanabilecek.



        VERGİDE 2 AYRI İMKAN
        Emlak vergisinde ilk taksitin de bu ay yatırılması gerekiyor. Muafiyet kapsamında olanların dışında kalan ev sahiplerinin ödeme için ay sonuna kadar süresi bulunuyor.

            EYT yasası kapsamında emekli olanların, brüt 200 metrekarenin altındaki tek evi için muafiyeti 2024'te başlarken, bu yılki ödemeyi yapması gerekiyor. Yine bu yıl ev satanlar da ödeme yapacak. Ev alanlar ise 2024'te vergi ödeyecek. Ayrıca 31 Aralık 2022 öncesine ait borcu olanlar bunu yapılandırarak ödeyebilecek.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Gösterdiği kanundan haberi yok
            Haberler Ekonomi 31 Mayıs'ı kaçırmayın: Emekli olmaya hazırlananlar ve borçlular dikkat!
                loading
                SON DAKİKA