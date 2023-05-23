Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.05.2023 08:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2023 08:30
    ABONE OL

    Brütten nete yeni asgari ücret ne kadar 2023? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak 2023? %45 zam gelir mi? 12.500 TL...

    Milyonca kişi "2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında, "Aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir." ifadelerine yer vermişti. Peki, Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak? Brütten nete yeni asgari ücret ne kadar 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak?

    Milyonca kişi "2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında, "Aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir." ifadelerine yer vermişti. İşte masadaki formüller...

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayınında yaptığı açıklamalarda; Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor.

    Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.

        ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Kamu işçisine yapılan %45'lik zam mutlak anlamda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında beklentiye yol açacak.

        Temmuz ayında asgari ücretin net 11.000 TL civarında olması bekleniyor.



        Asgari ücretin belirlemesinde enflasyon ve döviz kurlarının durumu etkili olacaktır. Beklentiler 12.500 TL olması yönünde!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Ekrem de milliyetçi kesildi
        Haberler Ekonomi Brütten nete yeni asgari ücret ne kadar 2023? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak 2023? %45 zam gelir mi? 12.500 TL...
            loading
            SON DAKİKA