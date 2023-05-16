Mayıs ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı SED ödemeleri ne zaman yapılacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda zorluk çeken ailelere, SED yardımı yapılıyor. Mayız ayının gelmesiyle gözler ödeme tarihlerine ve hesaplara çevrildi. Peki, SED ödemeleri YATTI MI? Mayıs 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
SED ÖDEMELERİ HESABA YATTI!
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirterek, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.
Bu doğrultuda SED ödemeleriyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mayıs ayı içerisinde toplam 561 milyon 123 bin 454 TL tutarında SED ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.
SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.