Başlangıcı 6 yıl geriye çekiyor! 1999 öncesi 2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara müjde geldi! Prim yıl gün yaş şartı...

Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu bulunuyor. Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi, çalışanın bağlı olduğu sigorta kolu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor. Ancak bazı meslek gruplarında veya özel durumlarda bu süre daha düşük olabiliyor. Erken emeklilik için gereken prim günü, çalışanın sigortalılık süresi boyunca ödediği primlerin toplamını ifade eder. Ancak bazı durumlarda örneğin doğum borçlanması, askerlik borçlanması veya malulen emeklilik gibi faktörlerle prim günü sayısı düşebiliyor.
SİGORTA BAŞLANGICI 6 YIL GERİYE ÇEKİLİYOR
Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik durumunu değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.
Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir.