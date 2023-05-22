Her aileye gelir güvencesi! Asgari ücreti nasıl etkileyecek? Yeni sistemin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda 'gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmama' sözü verirken, gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde ayrıntılar netleşmeye başladı. Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması bu yıl başlayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren para asgari ücrete tamamlanacak. Bu tutar da Temmuz'daki ara zamla 500 dolar (yaklaşık 10 bin lira) seviyesinde olacak.





VATANDAŞLIK MAAŞI

Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin altyapı hazırlıkları başladı. Vatandaşlık fonu kurularak, aile hesabı açılacak, bu ödemeler aile bazlı yapılacak.

Ailenin mali durumu ve sosyal statüleri bakanlığın sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar tarafından düzenli olarak güncellenecek. Her ailede asgari bir sigortalının bulunması esas alınırken, işsiz bireylere istihdamda öncelik tanınacak. Gençler başta olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanacak. Bu amaçla özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süre devlet ödeyecek.