Fiji'deki Como Laucalo adasının gecelik fiyatı dudak uçuklattı!

Tatil sezonu yaklaşırken, arkadaşlarıyla birlikte gözlerden uzak vakit geçirmek isteyen zenginlerin gözdesi kiralık lüks adalar oldu. Dünyanın dört bir yanında pek çok ada kiralık ada bulunuyor. Bazıları servet tutarken, bazıları da kişi başına düşen fiyat açısından avantajlı bile olabiliyor. İşte bazı kiralık adalar...





-COMO Laucala Island/ Fiji: 70 kişiye kadar konaklama imkanı sunuyor. Gecelik kirası 231 bin dolar.



-TAGOMAGO/ Baleares, İspanya: 10 kişiye kadar konaklama imkanı sunan adada kiralama fiyatı gecelik 21 bin 352 dolardan başlıyor.



-ROYAL Island/Bahamalar: 18 kişiye kadar kalabiliyor. Gecelik kira ise 18 bin 500 dolardan başlıyor.



-AERIAL Island/ Virgin Adaları: 34 kişiye kadar konaklama imkanı var, gecelik 25 bin dolardan başlıyor.



-OVER Yonder Island/ Bahamalar: 30 kişiye kadar kalabiliyor. Gecelik 51 bin dolardan başlıyor.



-L'HACIENDA/Bahamalar: 8 konuk için gecelik 28 bin dolardan başlıyor. 9'dan 16'ya kadar konuklar için kişi başı bin 200 dolar ekleniyor.