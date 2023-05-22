1800-3600 günle emeklilik tablosu şekillendi! 10 yıl sigortayla emekli olabilirsiniz! Sigorta gün yaş prim SGK tablosu

Bazı şartları yerine getiren kişilere ilk sigorta başlangıç tarihine göre 10 yıllık primle emekli olma fırsatı sunuluyor. Bu fırsat sigorta sistemlerinde belirli koşulları yerine getiren bireylerin emeklilik sürecini hızlandırıyor. Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihinde yatıyor. 10 yılda emeklilik imkanı sağlayan bir sistemde kişinin düzenli olarak prim ödemesi gerekiyor. Bu süreyi ve şartları tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ediyor ve maaşlarını almaya başlıyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
(Erkek çalışanlar için emeklilik tablosu)
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.