Çalışan EYT'linin ücretine koruma! Maaştan kesinti olur mu? İş yerinde görev değişikliği yapılabilir mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında emekli olanların yaklaşık yüzde 80'i çalışmayı tercih etti. Emekli olduktan sonra 3 şekilde çalışma imkanı bulunuyor. Bir iş yerinde SSK'lı, kendi adına iş yeri açıp Bağ-Kur'lu olarak ya da kamuda çalışılabiliyor.
Bir iş yerinde hizmet akdine dayalı olarak SSK'lı çalışanlar için emekli maaşından kesinti yapılmıyor, iş yerinden aldıkları ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeniyor. Emekli olup çalışanın ücretinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamadığı gibi, ücrette kesme cezası da uygulanamıyor.
Aynı değerde bir iş nedeniyle kadın ve erkeğe farklı ücret verilemiyor. Ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemiyor. Ücreti zamanında ödenmeyen çalışan faizini isteyebiliyor. 15 yıl 3600 prim gününü doldurup yaşını bekleyenler kıdem tazminatını talep edebiliyor. Emekli olup çalışmaya devam edenlere yönelik merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
ÜCRETLERİN DİĞER ÇALIŞANLARDA OLDUĞU GİBİ BANKA KANALIYLA YATIRILMASI ŞART MI?
Evet, işveren ücretleri banka kanalıyla ödeme yükümlülüğüne tabidir. En az 5 işçisi olan işverenlerin, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemeyi bankalar aracılığıyla yapmakla yükümlü oldukları belirtiliyor.