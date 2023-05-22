AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den muhalefetin "Sermaye kontrolü" iddialarına yanıt: 28 Mayıs seçim stratejisini felaket tellallığı üzerine kurmuş

"ENERJİYE ERİŞİMDE HİÇBİR SORUN YAŞANMADI"

364 milyar dolarlık ithalatın 97 milyar dolarının enerji ithalatından oluştuğuna dikkati çeken Canikli, "Aynı miktar enerji ithalatı için geçmiş yıllarda en fazla 50 milyar dolar ödeme yapılıyordu. Geçen yıl enerji ithalatı için 46 milyar dolar daha fazla ödeme yapıldı. Dünyadaki enerji krizi, enerji fiyatlarını adeta patlattı ve Türkiye tam 46 milyar dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. 46 milyar dolarlık fazla ödeme, 2022 yılındaki cari açık rakamına eşittir. Türkiye ekonomisi bu döviz ödemelerini gecikmeden ve tereddüt etmeden yapabildi. Enerjiye erişimde hiçbir sorun yaşanmadı." değerlendirmesini yaptı.