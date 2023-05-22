AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den muhalefetin "Sermaye kontrolü" iddialarına yanıt: 28 Mayıs seçim stratejisini felaket tellallığı üzerine kurmuş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Yedili masanın kur şoku veya sermaye kontrolü gibi manipülatif yalanlarına kimse inanmıyor." ifadesini kullandı.
Canikli, şöyle devam etti:
"Türkiye ekonomisi 2022 yılında 350 milyar dolar döviz getirisi sağladı. Yıllık 350 milyar dolar döviz girdisi üreten bir ekonomide kur şoku yaşanır mı? Milli gelirinin yüzde 40'ı oranında döviz geliri elde edilen bir ekonomide kur şoku yaşanır mı? Elbette yaşanmaz. Nitekim yaşanmadı. Türkiye ekonomisinin 350 milyar dolarlık döviz gelirinin 254 milyar doları ihracattan, 54 milyar doları turizmden,13,1 milyar doları doğrudan yabancı yatırımcıdan, 24,2 milyar doları Türkiye'yi cazibe merkezi olarak gören ülkelerin vatandaşlarından, kalanı da diğer kaynaklardan gelen tertemiz paralardan oluşmaktadır."
"ENERJİYE ERİŞİMDE HİÇBİR SORUN YAŞANMADI"
364 milyar dolarlık ithalatın 97 milyar dolarının enerji ithalatından oluştuğuna dikkati çeken Canikli, "Aynı miktar enerji ithalatı için geçmiş yıllarda en fazla 50 milyar dolar ödeme yapılıyordu. Geçen yıl enerji ithalatı için 46 milyar dolar daha fazla ödeme yapıldı. Dünyadaki enerji krizi, enerji fiyatlarını adeta patlattı ve Türkiye tam 46 milyar dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. 46 milyar dolarlık fazla ödeme, 2022 yılındaki cari açık rakamına eşittir. Türkiye ekonomisi bu döviz ödemelerini gecikmeden ve tereddüt etmeden yapabildi. Enerjiye erişimde hiçbir sorun yaşanmadı." değerlendirmesini yaptı.