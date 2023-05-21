KAYSERİ ŞEKER BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kayseri Şeker şirket paylarının borsada 17 Mayıs Çarşamba ya da 18 Mayıs Perşembe günü işleme başlaması bekleniyor.

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kayseri Şeker'in halka arz süreci tamamlandı ve halka arz sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Gedik Yatırım Menkul Değerler liderliğindeki konsorsiyum tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ilgili yatırımcılara duyurulan halka arz sonuçları büyük bir ilgiyle takip edildi.

10 Mayıs ile 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemi tamamlandı ve toplamda 106 milyon TL nominal değere sahip payların dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtılan paylar şu şekilde kategorilendirildi: 109.867.061 TL nominal değerdeki paylar bireysel yatırımcılara, çalışanlar ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisine 2.706.689 TL nominal değerdeki paylar da yurt içi kurumsal yatırımcılara, ayrıca 8.008.584 TL nominal değerdeki paylar yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arzın 16,27 TL sabit fiyatla gerçekleştirildiği ve KAYSE koduyla yapıldığı bilgisi de paylaşıldı. Bu halka arzın büyüklüğü ise 1.724.620.000 TL olarak kaydedildi.

Dağıtılan 106 milyon TL nominal değerli paylar, 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlar ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya ulaştı.