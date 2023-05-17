Torba yasa maddeleri 2023! Bağ-Kur affı, ikramiye, emekli maaşı, işçiye kadro, 3600 kısmi emeklilik...

Torba yasa maddeleri merak konusu oldu. Torba yasa ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Kabul edilen kanun teklifiyle kamu alacaklarının yapılandırılması mümkün hale geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşan yeni torba yasa maddeleri arasında emekli maaşı ve bayram ikramiyesi zammı, geçici işçilere kadro verilmesi ve gazi aylıklarının asgari ücret düzeyine çıkarılması gibi konular bulunuyor. Öte yandan Bağ-Kur affı ile ilgili gelişme olup olmadığı da araştırılıyor.