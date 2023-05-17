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    • Ekonomi
    • 18.05.2023 08:59
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    • 18.05.2023 08:59
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    Torba yasa maddeleri 2023! Bağ-Kur affı, ikramiye, emekli maaşı, işçiye kadro, 3600 kısmi emeklilik...

    Torba yasa maddeleri 2023 yılı hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen torba yasa maddeleri merak ediliyor. "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlara yapılandırma imkanı getirildi. Yeni torba yasa kapsamında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi ve emekli bayram ikramiyesi ise 2 bin TL olarak belirlendi. İşte İkramiye, zam, emekli maaşı, işçiye kadro, Bağ-Kur affı, 3600 kısmi emeklilik hakkında son bilgiler!

    Torba yasa maddeleri 2023!

    Torba yasa maddeleri merak konusu oldu. Torba yasa ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Kabul edilen kanun teklifiyle kamu alacaklarının yapılandırılması mümkün hale geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşan yeni torba yasa maddeleri arasında emekli maaşı ve bayram ikramiyesi zammı, geçici işçilere kadro verilmesi ve gazi aylıklarının asgari ücret düzeyine çıkarılması gibi konular bulunuyor. Öte yandan Bağ-Kur affı ile ilgili gelişme olup olmadığı da araştırılıyor.

    TORBA YASADA NELER VAR?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.

    EN KAPSAMLI YAPILANDIRMA PAKETİ...

    AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun üzerine açıklamalarda bulundu.

        Yapılandırmayla ilgili detayları paylaşan Aydemir, "Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz.

        Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek.

        Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi" dedi.

            Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağının altını çizen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini belirtti.
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            Haberler Ekonomi Torba yasa maddeleri 2023! Bağ-Kur affı, ikramiye, emekli maaşı, işçiye kadro, 3600 kısmi emeklilik...
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