Torba yasa maddeleri 2023! Bağ-Kur affı, ikramiye, emekli maaşı, işçiye kadro, 3600 kısmi emeklilik...

Torba yasa maddeleri merak konusu oldu. Torba yasa ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Kabul edilen kanun teklifiyle kamu alacaklarının yapılandırılması mümkün hale geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşan yeni torba yasa maddeleri arasında emekli maaşı ve bayram ikramiyesi zammı, geçici işçilere kadro verilmesi ve gazi aylıklarının asgari ücret düzeyine çıkarılması gibi konular bulunuyor. Öte yandan Bağ-Kur affı ile ilgili gelişme olup olmadığı da araştırılıyor.
TORBA YASADA NELER VAR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.
EN KAPSAMLI YAPILANDIRMA PAKETİ...
AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun üzerine açıklamalarda bulundu.