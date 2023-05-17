Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,73 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile spor oldu.





Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.