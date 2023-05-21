Havalar ısındı mahsul bollaştı meyve-sebze fiyatları düştü: "Tarla ile raf arasında üç kat fark var"



Alp, "Kış boyunca fiyattan en çok şikâyet edilen ürünler domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak oldu. Ancak bunlar kış sebzesi değil, serada üretiliyor. Sera üretiminin maliyeti yüksek. O nedenle fiyatlar da yüksek seyretti. Ancak şimdi bu ürünlerin zamanı geldi. Tarlada hasat başladı. Bu yıl maşallah mahsul bol" dedi.

Antalya'da salkım domatesin üreticide fiyatının ortalama 8 TL olduğunu anlatan Alp, "Ben Ankara'da markette bu ürünün 20-25 TL'den satıldığını gördüm. Bu fiyat hiçbir maliyetle açıklanamaz. Tüm maliyet kalemlerini dahil ettiğinizde bu domatesin kilogram fiyatı 15-16 TL'yi geçmemeli. Biz üretici olarak raflarda bu fiyatları gördüğümüzde üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.



Şu anda tarlada salatalık, kabak ve patlıcanın 4-5 TL'den satıldığını anlatan Alp, "Bu perakende de 10-12 TL olmalı. Ancak bunları da 15-16 liradan satıyorlar. Tarladan rafa üç kat fiyat farkı var. Hem üreticimize hem de vatandaşımıza yazık" dedi. Meyvede de benzer durumun olduğunu anlatan Alp, şöyle devam etti: "Şu anda şeftali fiyatı üreticide 8 TL. Erik ve çilek 10 TL. Ancak bunlar şu anda rafta 30-40 lira. Önümüzdeki hafta fiyatların daha da düşeceğini umut ediyoruz."

PAZARDA DÜŞTÜ RAFA DA YANSIR

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, meyve-sebze fiyatlarında tarla mahsulünün devreye girmesiyle birlikte ciddi bir gerileme yaşandığını söyledi. Tavşan, "Bu yıl mahsul bol. Havalar da şükür iyi gidiyor. Çiftçimiz hasat ettikçe fiyatlar düşüyor. Bu hallere de yansıdı. Pazarda da görülüyor. Önümüzdeki haftalarda raflarda da görülür diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Son bir yılda asgari ücretin iki kat arttığını anlatan Tavşan, "O nedenle bir ürünün kilogram fiyatının 10 TL olması yüksek değil aksine artık uygun bir fiyat. Bir ürünün kilogramı 10 liraysa uygundur, vatandaşlarımız da artık bunu böyle yorumluyor" diye konuştu.