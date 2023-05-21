Havalar ısındı mahsul bollaştı meyve-sebze fiyatları düştü: "Tarla ile raf arasında üç kat fark var"

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bahçe ve tarlaya bereket geldi. Serada üretimi yapılan ve mevsim dışı olması nedeniyle fiyatları yüksek seyreden domates, salatalık, biber patlıcan gibi sebzelerin yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte fiyatları da düşüş eğilime geçti. Tarlada sebze hasadının 2-3 haftadır yapıldığını anlatan çiftçiler, fiyatların düşmeye başladığını belirtiyor.
Çiftçilerin verdiği bilgilere göre tarlada domates 8-10 TL, biber 6-10 TL, salatalık, kabak ve patlıcan ise 4-5 TL'den satılıyor. Yine üreticide şeftali 8-10 TL, çilek ve erik ise 10-12 TL arasında değişiyor.
Bu yıl tarlada mahsulün bol olduğunu belirten çiftçiler, fiyatların önümüzdeki dönemde daha da düşeceğini, eğer tüccarlar fırsatçılık yapmazsa bunun vatandaşa da yansıyacağını vurguluyor. Çiftçiler, "Tarladan rafa en az üç kat fiyat farkı var. Biz üreticiler fiyatları görünce üzülüyoruz. Fırsatçılara geçit verilmesin, vatandaşımız ucuza yesin" diyor.
TARLADAN RAFA ÜÇ KAT FARK
Türkiye'de tarla hasadının ilk yapıldığı yer Antalya-Mersin bölgesi. Bölgede tarlalarda yoğun bir mesainin olduğunu belirten Antalya Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, hasadın bu yıl bol olduğunu söyledi.