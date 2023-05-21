Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat: Düğün parası sigortadan!

Türkiye'de 22 bin civarında düğün salonu bulunduğunu, konfederasyon bünyesindeki 2 bin civarında salonun uygulamaya başladığını anlatan Ay, "Düğün sigortası uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından 2 haftada 80 düğün için sigorta yapıldı. Gelin ve damadın kaza yapması, aile bireylerinin ölümü, ayrılık durumu gibi nedenlerden düğün programının iptal edilmesi nedeniyle salon işletmecileri ve evlenecek çiftlerin zararını karşılamak için düğün sigortası uygulaması hayata geçirildi" dedi.