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    Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat: Düğün parası sigortadan!

    Herhangi bir sebeple iptal edilen düğünün masraflarını sigorta karşılayacak. Takıların çalınması, davetlilerin yaralanması gibi poliçeler de olacak...

    Düğün parası sigortadan

    Evlilik hazırlığı yapanların, ayrılık, birinci derece akrabalarının ölümü, kaza gibi nedenlerle düğünlerinin iptal edilmesi durumunda çiftlerin ve salon işletmecisinin masrafını karşılayan, 'düğün sigortası' uygulaması hayata geçirildi. Son iki haftada 80 çift düğününü sigortalattı.

    YILDA 500 BİN
    Türkiye genelinde yılda 500 bin civarında düğün yapıldığını belirten Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) Başkanı Barış Ay, düğün sayısının 100'de 2'si kadar organizasyonun, farklı sebepten iptal edildiğini belirtti. Organizasyon iptali nedeniyle salon işletmecisi ve evlilik hazırlığı yapanların ekonomik zarara uğradığını belirten Ay, düğün sigortası uygulamasıyla masrafların karşılandığını dile getirdi.

    Türkiye'de 22 bin civarında düğün salonu bulunduğunu, konfederasyon bünyesindeki 2 bin civarında salonun uygulamaya başladığını anlatan Ay, "Düğün sigortası uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından 2 haftada 80 düğün için sigorta yapıldı. Gelin ve damadın kaza yapması, aile bireylerinin ölümü, ayrılık durumu gibi nedenlerden düğün programının iptal edilmesi nedeniyle salon işletmecileri ve evlenecek çiftlerin zararını karşılamak için düğün sigortası uygulaması hayata geçirildi" dedi.

        YARALANMA SİGORTASI
        Uygulamanın evlenecek çiftlerin düğün masrafını artırmayacağına dikkati çeken Ay, şunları söyledi: "20 bin liraya mal olacak düğün için 1000 lira sigorta ödenecek. Gelin damadın ve birinci derecede akrabasının kazası, birinci derece aile bireylerinin ölümü, afet, hastalık gibi durumlarda sigorta şirketi tazminat ödüyor.

        Sigorta şirketleri tarafından 20, 50 ve 70 bin lira şeklinde üç tür poliçe bulunuyor. İşletmeler düğünü sigortalayıp, olası organizasyon iptalinde zararını karşılayacak." Düğünde oluşabilecek kazalarda, yaralanma durumuna karşı davetlilerin de sigortası yapılıyor." Düğündeki takılar da çalınma ve kaybolma riskine karşı sigortalanacak.

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        Haberler Ekonomi Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat: Düğün parası sigortadan!
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