Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat: Düğün parası sigortadan!

Evlilik hazırlığı yapanların, ayrılık, birinci derece akrabalarının ölümü, kaza gibi nedenlerle düğünlerinin iptal edilmesi durumunda çiftlerin ve salon işletmecisinin masrafını karşılayan, 'düğün sigortası' uygulaması hayata geçirildi. Son iki haftada 80 çift düğününü sigortalattı.
YILDA 500 BİN
Türkiye genelinde yılda 500 bin civarında düğün yapıldığını belirten Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) Başkanı Barış Ay, düğün sayısının 100'de 2'si kadar organizasyonun, farklı sebepten iptal edildiğini belirtti. Organizasyon iptali nedeniyle salon işletmecisi ve evlilik hazırlığı yapanların ekonomik zarara uğradığını belirten Ay, düğün sigortası uygulamasıyla masrafların karşılandığını dile getirdi.
Türkiye'de 22 bin civarında düğün salonu bulunduğunu, konfederasyon bünyesindeki 2 bin civarında salonun uygulamaya başladığını anlatan Ay, "Düğün sigortası uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından 2 haftada 80 düğün için sigorta yapıldı. Gelin ve damadın kaza yapması, aile bireylerinin ölümü, ayrılık durumu gibi nedenlerden düğün programının iptal edilmesi nedeniyle salon işletmecileri ve evlenecek çiftlerin zararını karşılamak için düğün sigortası uygulaması hayata geçirildi" dedi.