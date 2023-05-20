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    Sürekli çalışana kıdem hakkı! Yargı kararları nasıl? Hangi düzenlemeler gündemde?

    Belirli süreli çalışanların tazminatına ilişkin tartışmalara son noktayı yargı koydu. Kısmi süreli çalışanların tazminat, izin gibi hakları İş Kanunu’na giriyor.

    Hazal Ateş
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    Sürekli çalışana kıdem hakkı

    Esnek çalışmanın en yaygın modellerinden kısmi süreli, part-time çalışanların kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin hakkı, hafta tatili İş Kanunu'na giriyor. Yargıtay, kıdem tazminatına hak kazanma yönünden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile belirli iş sözleşmesi arasında herhangi bir fark olmadığına karar verdi. Bu karar, kıdem tazminatı hakkını korumaya aldı.

    İŞSİZLİK PARASI HAKKI
    Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin bir yıllık süreyi doldurmaları halinde yıllık izin hakları doğuyor. Eğer belirli süreli sözleşme zincirleme yapılıyorsa işyerinde birinci yılını dolduran işçi yıllık ücretli izne hak kazanıyor.

    Kısmi süreli çalışanlarda yıllık izin kullanımı ile ilgili İş Kanunu üzerinde açık bir hüküm bulunmuyor. İş Kanunu'na göre işyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara yıllık ücretli izin veriliyor.

    Belirli süreli iş sözleşmesi süresi sonunda kendiliğinden sona erdiğinde ve yenilenmediğinde işçi diğer yasal koşulları yerine getiriyorsa işsizlik ödeneği alabiliyor.
    Hazal ATEŞ

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    Haberler Ekonomi Sürekli çalışana kıdem hakkı! Yargı kararları nasıl? Hangi düzenlemeler gündemde?
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