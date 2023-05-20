Sürekli çalışana kıdem hakkı! Yargı kararları nasıl? Hangi düzenlemeler gündemde?

Kısmi süreli çalışanlarda yıllık izin kullanımı ile ilgili İş Kanunu üzerinde açık bir hüküm bulunmuyor. İş Kanunu'na göre işyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara yıllık ücretli izin veriliyor.