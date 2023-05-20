İstanbul'a 13 bin konut geliyor! 7.500 TL taksitle ev fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'İlk Evim, İlk İşyerim' ve 'Yeni Evim' kampanyalarının ardından, şimdi de İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlıyor.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı yakınında 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' Projesi'ni hayata geçiriyor. 13 bin bağımsız bölümden oluşan projeyle vatandaşlar; yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek. Başvuru için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı ev olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

GENÇLERE % 20 KONTENJAN

Daha önce 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinde olduğu gibi, bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı.

Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18-30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.