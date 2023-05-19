Temmuz artışı netleşiyor: Memura-emekliye 3'ü bir arada zam!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, ipuçları da gelmeye başladı. TÜİK verilerine göre; bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 2.41, Haziran için de yüzde 2.49 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 20.92 olarak gerçekleşecek.





GÖZLER REFAH PAYINDA

Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zammın yansıtılacağı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 20.92 olacak. Toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 18.68 çıkacak. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak.