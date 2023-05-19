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    Temmuz artışı netleşiyor: Memura-emekliye 3'ü bir arada zam!

    Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını beklerken, Piyasa Katılımcıları Anketi’nden ipucu geldi. Gözler bu oranlara ilave edilecek refah payına çevrildi...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Memura-emekliye 3’ü bir arada zam

    Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, ipuçları da gelmeye başladı. TÜİK verilerine göre; bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 2.41, Haziran için de yüzde 2.49 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 20.92 olarak gerçekleşecek.



    GÖZLER REFAH PAYINDA
    Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zammın yansıtılacağı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 20.92 olacak. Toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 18.68 çıkacak. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak.



    KADEMELİ EK ZAM
    Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarına 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı da eklenecek. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaşı olanlar için bir düzenleme yapılacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin lira arası ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek.



    MEMURA EN AZ 22 BİN TL
    Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan Temmuz zammına da bir refah payı eklenecek. Bu refah payı; en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltirken, yukarıya doğru da farklılaşacak. En yüksek refah payı en düşük maaşa yansıtılırken, daha yukarı maaş seviyelerine çıkıldıkça yapılacak ilave artış düşecek. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak.



        7.939 TL İLAVE ARTIŞ
        Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 11 bin 848 lirayken, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini tutarsa 14 bin 61 liraya ulaşacak. Bu maaş eklenecek refah payıyla 22 bin liraya çıkacak. Yani 7 bin 939 liralık bir ek artış daha olacak. Bu artışın tamamı yüzdelik zamla sağlanabileceği gibi, bir bölümü ya da tamamı seyyanen zamla yapılabilecek. Tamamı oransal artış olursa yüzde 56.46'lık ilave zam söz konusu olacak.



        EMEKLİYE EN AZ 14.672 TL
        Memurlara yapılan artışlar memur emeklilerinin aylıklarına da yansıtılacak. Halen 7 bin 901 lira 66 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığı yüzde 18.68 artışla 9 bin 377 liraya ulaşacak. Buna da eğer yüzde 56.46'lık ilave yapılırsa en düşük memur emeklisi aylığı 14 bin 672 lira seviyesine çıkacak.

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        Haberler Ekonomi Temmuz artışı netleşiyor: Memura-emekliye 3'ü bir arada zam!
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