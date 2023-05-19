Temmuz artışı netleşiyor: Memura-emekliye 3'ü bir arada zam!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, ipuçları da gelmeye başladı. TÜİK verilerine göre; bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 2.41, Haziran için de yüzde 2.49 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 20.92 olarak gerçekleşecek.
GÖZLER REFAH PAYINDA
Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zammın yansıtılacağı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 20.92 olacak. Toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 18.68 çıkacak. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak.
KADEMELİ EK ZAM
Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarına 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı da eklenecek. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaşı olanlar için bir düzenleme yapılacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin lira arası ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek.
MEMURA EN AZ 22 BİN TL
Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan Temmuz zammına da bir refah payı eklenecek. Bu refah payı; en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltirken, yukarıya doğru da farklılaşacak. En yüksek refah payı en düşük maaşa yansıtılırken, daha yukarı maaş seviyelerine çıkıldıkça yapılacak ilave artış düşecek. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak.