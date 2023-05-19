Son tarihi kaçırmak istemeyen hemen yaptırsın! Büyük cezası var! 18 yaşından büyük ehliyet sahipleri için duyuru yaptılar!

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Bu değişim sürücülerin trafikteki güvenliğini artırmak ve sürücü kimliklerinin daha güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleşti. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişimin ardından eski kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih açıklandı. Son tarihten sonra eski ehliyetiyle araç kullanan kişilere para cezası kesilecek.
Yeni tip sürücü belgesi sadece sürücülerin kimlik bilgilerini taşımakla kalmayıp aynı zamanda çeşitli güvenlik önlemlerini de içeriyor. Bunlar arasında biyometrik verilerin yer aldığı özel bir çip bulunuyor.
Ehliyet yenileme işlemi için son tarihin belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca şoför bu süreçte belgelerini güncellemek için harekete geçti.