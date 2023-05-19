Çocuğu olan aile bir saniye bile beklemesin! Şartları duyurdular! PTT şubelerinden nakit 650 TL ödeniyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan programla birlikte sosyal yardım miktarlarında değişiklik yapılmıştı. Yeni programların arasında da "Çocuk Destek Bileşeni" adı altında bir program eklendi. Bu ödeme kapsamında 1-2-3-4-5 ve daha fazla çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere para ödemesi yapılıyor. Öte yandan aile desteği ve doğal gaz destekleri gibi yardımların ödeme miktarları da artırılmıştır. Bu değişikliklerle birlikte ailelere ve ihtiyaç sahibi kişilere daha fazla destek sağlanması hedefleniyor.