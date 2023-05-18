Memura kira yardımı kaç TL yatacak 2023? Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek? Kime, ne kadar verilecek? Başvuru şartları...

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çalışan memurlara kira yardımı haberi geldi. Peki, Memura kira yardımı kaç TL yatacak? Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek? Kime, ne kadar verilecek? İşte detaylar...
14 Mayıs seçimleri sonrası Antalya'dan milletvekili seçilen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
MEMURA KİRA YARDIMI
Sorunlara ve planlamalara değinen Çavuşoğlu'nun gündeminde fahiş kira zammı vardı.
Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu.